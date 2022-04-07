С начала вторжения РФ задержаны уже почти 600 коллаборантов — глава Нацполиции 7 апреля, 14:34 Цей матеріал також доступний українською По фактам сотрудничества с оккупантами начаты 123 уголовных производства (Фото:Нацполиция)

За шесть недель с начала российского вторжения в Украину правоохранители задержали уже более полтысячи коллаборантов.

Война России против Украины — главные события 7 апреля

Об этом в четверг, 7 апреля, сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

«Следователи полиции расследуют 123 уголовных производства за коллаборационную деятельность. Задержаны 594 человека, подозреваемых в сотрудничестве с врагом. Отдельное внимание уделяем противодействию мародерству. Уже зарегистрировано более 1600 имущественных преступлений. Никакая кража, ограбление или разбой не остаются без нашего внимания. Лица, которые решают поживиться чужим имуществом в такое сложное время, будут обязательно отвечать перед законом», — заверил он.

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Кроме того, начато более пяти тысяч уголовных дел по фактам военных преступлений российских оккупантов, материалы которых будут переданы, в том числе и в Международный суд ООН, отметил Клименко.

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