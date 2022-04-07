С начала вторжения РФ задержаны уже почти 600 коллаборантов — глава Нацполиции
По фактам сотрудничества с оккупантами начаты 123 уголовных производства (Фото:Нацполиция)
За шесть недель с начала российского вторжения в Украину правоохранители задержали уже более полтысячи коллаборантов.
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Об этом в четверг, 7 апреля, сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.
«Следователи полиции расследуют 123 уголовных производства за коллаборационную деятельность. Задержаны 594 человека, подозреваемых в сотрудничестве с врагом. Отдельное внимание уделяем противодействию мародерству. Уже зарегистрировано более 1600 имущественных преступлений. Никакая кража, ограбление или разбой не остаются без нашего внимания. Лица, которые решают поживиться чужим имуществом в такое сложное время, будут обязательно отвечать перед законом», — заверил он.
Кроме того, начато более пяти тысяч уголовных дел по фактам военных преступлений российских оккупантов, материалы которых будут переданы, в том числе и в Международный суд ООН, отметил Клименко.
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