Обстрелы ВС РФ гуманитарных коридоров: погибли более 30 человек, в том числе 5 детей — глава Нацполиции 13 июня, 14:09 Цей матеріал також доступний українською Нацполиция открыла уже более 80 уголовных производств из-за обстрелов гуманитарных коридоров (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Одним из наиболее распространенных военных преступлений РФ в Украине являются огонь по автомобилям с мирными жителями, пытающимися эвакуироваться на безопасную территорию.

По словам главы Национальной полиции Игоря Клименко, с начала полномасштабного вторжения в результате обстрелов российскими захватчиками гуманитарных коридоров погибли десятки украинцев, в том числе дети.

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«У нас начато более 80 уголовных производств именно за нарушение функционирования „зеленых коридоров“. Процессуально зафиксировано более полусотни обстрелов эвакуационных направлений движения. При обстрелах „зеленых коридоров“ погибли более 30 человек, среди которых 5 детей. И это только имеющиеся официальные данные», — рассказал он в интервью Интерфакс-Украина.

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