«Ужасная процедура». Почему растет количество найденных тел в деоккупированных районах Украины — глава Нацполиции 27 июня, 05:11 Цей матеріал також доступний українською Люди возле свежих могил на кладбище в поселке Старый Крым под Мариуполем, 22 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Начальник Нацполиции Игорь Клименко в интервью НВ рассказал, как происходит процесс идентификации тел погибших украинцев в результате зверств российских оккупантов и почему их количество растет.

По его словам, на деоккупированных территориях сейчас 1664 неидентифицированных тела, и с каждым днем это число растет. Информацию о возможных захоронениях полиция получает почти ежедневно, в том числе и через обращения граждан. Позже они могут быть свидетелями, рассказывая, при каких обстоятельствах человек погиб. После этого включается целая группа полицейских

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«Что вся эта группа делает? Нам нужно сначала отрыть эти тела. Кстати, это делают и волонтеры, которые упаковывают тела и затем вывозят в морг. Процедура ужасная, процедура войны, которую мы практически каждый день, например, в Киевской области наблюдали, и принимали непосредственное участие», — рассказал Клименко.

После обнаружения тела проводят эксгумацию и направляют его в морг или больницу. Полиция открывает уголовное производство и назначает судебно-медицинскую экспертизу. Затем бюро судебно-медицинской экспертизы осматривает тело.

«Здесь возможны два варианта. Первый: тело можно узнать, и мы тогда проводим соответствующую процедуру опознания или родственниками, или знакомыми. Если это невозможно, как часто бывает, потому что тела пролежали в земле многие недели, а то и месяцы, тогда выносится постановление о назначении генетически-молекулярной экспертизы. И уже эксперты выделяют ДНК-профиль, который забивается в соответствующую базу данных ДНК и сравнивается с ДНК-профилями близких родственников — родителей и родных детей. Я говорю именно о гражданских лицах, которые были зарыты в землю и найдены в могилах. Параллельно с этим многих людей находили в подвалах и в погребах», — говорит глава Нацполиции.

На вопрос, почему растет количество найденных тел, Клименко ответил, что сейчас есть до 20 братских могил — это «без подвалов, где мы находили по три-четыре-пять погибших, без погребов, где они были замучены».

Больше всего братских могил в Киевской области — 13 — там похоронены 169 мирных жителей. По словам Клименко, обычно мирные жители, тела которых обнаружили, получили огнестрельные или минно-взрывные ранения.

«Хотел бы сказать о тех гражданах, которых мы находим в подвалах. Они либо расстреляны, либо расстреляны и сожжены. Таких случаев очень много в Харьковской области. Например, один мужчина, медик, был участником антитеррористической операции — российские военные его расстреляли, а затем сожгли. То есть, очень часто мы имеем сложности именно с идентификацией таких лиц, потому что они просто сожжены», — добавил он.

Генеральная прокурор Ирина Венедиктова заявила, что по состоянию на 9 июня прокуратура Украины подозревает 104 человек в военных преступлениях, восемь дел передано в суд и уже вынесено три приговора.



Им по 20 лет, но эти "дети" убивали и насиловали в Украине – Ирина Венедиктова, генпрокурор https://www.youtube.com/watch?v=lYdqS2c0k6A

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