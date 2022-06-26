Глава Нацполиции Украины прокомментировал публикацию Антоном Геращенко и другими блогерами последствий атак РФ 26 июня, 21:45 Цей матеріал також доступний українською Антон Геращенко (Фото:Андрей Новицкий, пресс-служба МВД)

Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил в интервью НВ, что сотни блогеров во время полномасштабного вторжения РФ публиковали и снимали те вещи, которые нельзя. На советника главы Министерства внутренних дел в этом случае «обратили внимание из-за того, что он публичное лицо».



На вопрос, можно ли квалифицировать действия Геращенко, который неоднократно пренебрегал разъяснениями по поводу публикации определенных вещей, как диверсию, госизмену, или стоит провести воспитательную работу, Клименко ответил, что для него «некорректно комментировать действия советника министра внутренних дел».

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«Публикаций были тысячи, и в Telegram-каналах, и в средствах массовой информации. Просто обратили внимание на публичное лицо. А есть сотни, тысячи блогеров, тиктокеров, которые снимали это все. И мы с такими людьми просто работали, проводили разъяснительную работу», — сказал глава Нацполиции.

Он добавил: разговора было достаточно, если не устанавливали мотив, что такие действия были умышленными. Клименко заявил, что проводить такую беседу с Геращенко не в его компетенции.

«Я думаю, что Министерство внутренних дел проводило с ним такую работу», — сказал он.

В начале полномасштабной войны представители Министерства обороны Украины и Вооруженных сил не раз просили граждан не публиковать точные данные о попадании российских боеприпасов сразу после обстрелов, чтобы их не использовал враг.

14 марта к Антону Геращенко обратилась пресс-секретарь управления ГСЧС в Киеве, раскритиковав его за «сдачу оккупантам точек, которые они недообстреляли».

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