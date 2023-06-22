Зеленский уволил посла Украины в Беларуси Игоря Кизима 22 июня, 21:27 Игорь Кизим (Фото:Министерство иностранных дел Украины)

В четверг, 22 июня, президент Украины Владимир Зеленский уволил посла Украины в Беларуси Игоря Кизима.

Об этом сообщает Офис президента.

«Уволить Кизима Игоря Юрьевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Беларусь», — говорится в документе.

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О причинах увольнения и дополнительных фактах в ОП не сообщили.

Кизим был назначен послом Украины в Беларуси 20 февраля 2017 года.

18 апреля 2023 года его вызвали для консультаций в Киев после того, как белорусский диктатор Лукашенко встретился в Минске с главарем террористов так называемой ДНР Денисом Пушилиным.

Ранее Зеленский назначил послом Украины в Индии заместителя министра обороны Александра Полищука.

Также Зеленский назначил послов в Колумбии и Бразилии. В последнюю страну отправят экс-посла Украины в Германии и действующего заместителя главы МИД Андрея Мельника.