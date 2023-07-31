Взрыв в Шевченковском суде. Игорь Гуменюк два года собирал «пояс шахида» в следственном изоляторе — ГБР 31 июля, 12:47 Скорая и правоохранители рядом с Шевченковским судом Киева, 5 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Бывший боец батальона Сич Игорь Гуменюк, который 5 июля взорвал неизвестное устройство в Шевченковском суде Киева и погиб сам, в течение двух лет кустарным способом изготавливал взрывчатку в СИЗО для побега.



Об этом советник по стратегическим коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян заявила в эфире телемарафона в понедельник, 31 июля.

По ее словам, Гуменюк длительное время готовился к побегу. Сообщники передавали ему в Киевское СИЗО вещества, из которых он смог кустарно изготовить так называемый «пояс шахида» и несколько самодельных взрывных устройств. Составляющие попадали в следственный изолятор небольшими порциями под видом лекарств.

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«Следствие предполагает, что он планировал их взорвать в помещении суда и убежать, используя панику. Но убежать не удалось и это привело к другим трагическим последствиям», — рассказала Сапьян.

Подозрение получили трое сотрудников ГУ Киевский следственный изолятор и двое военнослужащих Нацгвадии Украины. Первым инкриминировали служебную халатность (ч. 2 ст. 367 УК Украины), последним — нарушение уставных правил караульной службы или патрулирования (ч. 3 ст. 418 УК Украины).

5 июля бывший боец батальона Сич Игорь Гуменюк, обвиняемый в подрыве гранаты под Верховной Радой в 2015 году, взорвал неизвестное взрывное устройство в Шевченковском суде Киева и погиб сам.

В этот день в суде проходило новое заседание по его делу. По словам главы МВД Игоря Клименко, заседание длилось около двух часов, после чего Игорь Гуменюк пошел в туалет. Там он закрылся и, приоткрыв дверь, бросил в караульных неизвестное взрывное устройство. После этого Гуменюк попытался сбежать из зала суда.

