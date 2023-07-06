Взрыв гранаты под Радой. Прокуратура объяснила, почему дело Игоря Гуменюка затянулось на 8 лет 6 июля, 21:44 Игорь Гуменюк в Песках, март 2015 года (Фото:Типовий Сокіл / YouTube)

Прокуратура утверждает, что прилагала максимум усилий для обеспечения быстрого и всестороннего рассмотрения дела Игоря Гуменюка, которого обвиняли в подрыве гранаты возле здания Верховной Рады в 2015 году и убийстве четырех нацгвардецев.

Пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии УП сообщила, что в декабре 22-го года, когда состоялось первое заседание по существу с участием нового состава суда присяжных, был утвержден порядок исследования доказательств, согласно которому допрос обвиняемого должен был состояться после исследования письменных доказательств, допросов свидетелей и потерпевших.

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«С декабря 2022 года по июль 2023-го судебные заседания проходили практически еженедельно. По состоянию на 5 июля 2023 года суд исследовал 56 томов письменных доказательств стороны обвинения из 60 и уже в следующих судебных заседаниях должен был завершить стадию исследования письменных доказательств и перейти к стадии допроса свидетелей стороны обвинения», — сказала она.

Максимец добавила, что избрание обвиняемому Гуменюку исключительной меры пресечения в виде содержания под стражей было обусловлено тяжестью инкриминируемых ему преступлений и рисками, что он будет скрываться от следствия или совершать новые преступления.

5 июля Игорь Гуменюк взорвал неизвестное взрывное устройство в Шевченковском суде Киева и погиб сам. За неполных восемь лет ему так и не вынесли приговор по делу о гибели четырех нацгвардейцев и ранении еще почти 150 человек во время митинга у стен Верховной Рады 31 августа 2015 года.

В этот день Шевченковский районный суд Киева должен был провести новое заседание по этому делу. Как впоследствии рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко, заседание длилось около двух часов, после чего Игорь Гуменюк отправился в туалет.

Там он закрылся, а после этого, приоткрыв дверь, бросил в караульных неизвестное взрывное устройство. После этого Гуменюк попытался сбежать из зала суда.