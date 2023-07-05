СМИ назвали имя возможного подозреваемого во взрыве в Шевченковском суде 5 июля, 19:16 Карета скорой помощи и полиция возле Шевченковского райсуда (Фото:NV)

Взрыв в Шевченковского райсуде Киева мог совершить боец батальона Сич Игорь Гуменюк, пишут Ґрати, ссылаясь на судью-спикера Ирину Фролову.

По словам Фроловой, виновник взрыва — Игорь Гуменюк, обвинямый в подрыве гранаты возле Верховной Рады 31 августа 2015 года. Тогда в результате взрыва четверо бойцов Нацгвардии погибли, более 140 человек получили ранения.

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Как пишет Суспільне, на заседании 5 июля Гуменюку продлили меру пресечения в виде содержания под стражей. Подтвердить, что взрывы устроил он, пока не могут, добавила Фролова. По ее словам, Гуменюк закрылся в одном из помещений суда.



Адвокат Гуменюка Александр Свиридовский сообщил в комментарии Ґратам, что после заседания, когда произошел взрыв, он находился в канцелярии вместе с конвойным.

Адвокат заявил, что Гуменюк находится в СИЗО на протяжении почти 8 лет. С начала полномасштабного вторжения он просил об освобождении из-под стражи, чтобы отправиться на фронт, но его просьбу отклонили.

«У него уже года два как подавленное настроение», — добавил адвокат.

Однако, по его словам, ничего не предшествовало сегодняшнему событию.



В то же время адвокат Гуменюка Виктор Байда в комментарии Бабелю отметил, что он присутствовал на заседании суда онлайн.

По его словам, когда заседание завершилось, завершилась и трансляция. О взрыве он узнал из звонков журналистов.

По данным Киевской городской военной администрации, предварительно известно, что взрыв произошел в уборной.

Пока неизвестны обстоятельства взрыва, как и нет информации о пострадавших.

В среду, 5 июля, в здании Шевченковского райсуда Киева произошел взрыв. Глава МВД Украины Игорь Клименко позже уточнил, что, предварительно, взрыв устроил мужчина, которого доставили на судебное заседание.