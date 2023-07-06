Год в АТО и восемь за решеткой. Что известно об Игоре Гуменюке, который подорвался в суде Киева и ждал приговора по делу о теракте возле Рады 6 июля, 16:26 Сюжет Игорь Гуменюк в Песках, март 2015 года (Фото:Типовий Сокіл / YouTube)

Игорь Гуменюк, который взорвал неизвестное взрывное устройство в Шевченковском суде Киева и погиб сам, завершил жизнь в статусе обвиняемого. За неполных восемь лет ему так и не вынесли приговор по делу о гибели четырех нацгвардейцев и ранении еще почти 150 человек во время митинга у стен Верховной Рады 31 августа 2015 года.

5 июля 2023 года Шевченковский районный суд Киева должен был провести новое заседание по этому делу. Как впоследствии рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко, заседание длилось около двух часов, после чего Игорь Гуменюк отправился в туалет. Там он закрылся, а после этого, приоткрыв дверь, бросил в караульных неизвестное взрывное устройство. После этого Гуменюк попытался сбежать из зала суда.

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«Сотрудники — военнослужащие конвоя его остановили выстрелом в воздух, он вернулся, забаррикадировался в отдельном помещении, и после этого сотрудники КОРД города Киева пытались деблокировать его в этом помещении. Конечно, перед этим пытались провести переговоры — он не шел на какой-либо контакт. После того как были деблокированы двери в это помещение, еще один взрывоопасный предмет был брошен в сотрудников полиции, и их жизни спасли только щиты, которые были перед ними», — рассказал Клименко. Ранения ног получили двое правоохранителей спецподразделения КОРД, их жизни ничего не угрожает.

Игорь Гуменюк, по словам министра, погиб от взрыва своего же взрывного устройства. «Он, скорее всего, подорвался на взрывоопасном предмете, который был с ним», — пояснил Клименко. Что это была за взрывчатка, как она оказалась у фигуранта уголовного дела и мог ли он иметь сообщников, которые оставили устройство в туалете или помещении, где позже забаррикадировался Гуменюк, — выяснит следствие.

На вопрос, были ли у Гуменюка психические расстройства, министр ответить не смог, отметив, что «это вопрос к врачам, которые его обследовали 8 лет в СИЗО, которые за ним наблюдали».



NV напоминает, что известно об Игоре Гуменюке, его боевом опыте в АТО и деле о трагедии 31 августа 2015 года.

Кто такой Игорь Гуменюк

На момент гибели Игорю Гуменюку было менее 30 лет, из которых последние почти восемь он провел за решеткой.

Гуменюк, известный также под позывным «Дубенко», родился в 1994 году в Каменце-Подольском. Был активистом Каменец-Подольского отделения молодежного военно-спортивного общества Сокол.

Еще студентом принимал активное участие в Революции Достоинства, в частности в Киеве. По его собственным словам, был на Институтской 20 февраля 2014 года, во время самых кровавых событий той зимы.

Игорь Гуменюк (в центре фото) 20 февраля 2014 года на Майдане в Киеве / Фото: Скриншот с удаленной страницы Гуменюка / RFE/RL

После Евромайдана Гуменюк стал добровольцем батальона Сич. Этот батальон МВД особого назначения был создан летом 2014 года в структурах киевской милиции для участия в антитеррористической операции (АТО) на Донбассе. В течение первых ее лет бойцы батальона служили в Славянске и Краматорске, воевали в районе Горловки и Дебальцево, держали позиции в Песках и Авдеевке, участвовали в различных спецоперациях, в частности в Марьинке, напоминала ВВС.

В Сечи служило немало активистов партии Свобода, эта политсила финансово поддерживала подразделение во время его формирования. Батальон в 2014−15 годах насчитывал около 170 человек, формально его бойцы были сотрудниками органов внутренних дел.

Тогдашний командир батальона Александр Писаренко рассказывал ВВС, что Игорь Гуменюк пришел в батальон Сич одним из первых. «Никаких нарушений у него не было. Нормальный адекватный человек, нормальный патриот», — рассказывал командир.

«По поводу адекватности — понимаете, человек где-то месяцев шесть-семь безвыездно был там [на Донбассе]. И „там“ — это не значит, что он сидел где-то в Краматорске или Славянске. Он был в Авдеевке, Песках. Он вылезал с группами на передовую. Был под артобстрелами, имел контузию», — рассказывал Писаренко в 2015 году, через несколько дней после ареста Гуменюка.

На одном из видео, которое было записано в Песках весной 2015 года, Игорь Гуменюк под звуки обстрелов отвечает на просьбу интервьюера передать что-то украинцам. «Хотелось бы передать, чтобы люди не разочаровывались в этой борьбе, потому что именно эта борьба делает нас сильнее и мы должны продолжать, потому что стоим за свою землю, мы защищаем своих людей. И мы должны продолжать эту борьбу до победного конца, иного выхода у нас нет».

29 августа 2015 года, за несколько дней до трагедии под стенами Верховной Рады, Игорь Гуменюк написал рапорт на увольнение. Как вспоминает ветеран и журналистка Валерия Бурлакова, он хотел перевестись из Сечи, которую в то время вывели в Киев на ротацию, в Карпатскую Сечь, которая тогда оставалась на передовой в составе 93 ОМБр.

Командир Сечи действительно объяснял еще в 2015-м, что ничего удивительного в этом не было. «Раньше от нас уже переходило много людей в Вооруженные силы. Он [Гуменюк] из „соколов“ [патриотическое военно-спортивное объединение Сокол], а многие из них перешли в 93-ю бригаду, когда та приняла партизан из Карпатской сечи [бойцы Отдельной добровольческой четы Карпатская Сечь долгое время воевали в зоне АТО без официального статуса]», — отмечал Александр Писаренко.

Митинг 31 августа 2015, граната и гибель четырех нацгвардейцев

Через несколько дней после того, как Гуменюк подал рапорт на увольнение из Сечи, произошло событие, которое определило всю его дальнейшую судьбу.

31 августа 2015 года возле Верховной Рады собрался митинг против внесения изменений в Конституцию Украины. Речь шла о рассмотрении обнародованного в июле президентского законопроекта О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти). Самой противоречивой новацией «доработанной» версии законопроекта было положение о том, что особенности осуществления местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) определяются отдельным законом. Причем эту норму предлагалось закрепить в переходных положениях Конституции.

Ряд политических сил, в частности ВО Свобода, Радикальная партия Олега Ляшко, Гражданская платформа и УКРОП, организовали митинг под стенами Верховной Рады с требованием не допустить принятия этих изменений. Активисты отмечали, что до освобождения оккупированных Россией территорий Донбасса ни о каких «особенностях местного самоуправления» для захваченных РФ районов не может быть и речи.

Однако в тот день законопроект все же был принят в первом чтении. На фоне скандального голосования под стенами Рады начались массовые столкновения. Один из митингующих бросил боевую гранату в сторону правоохранителей, которые защищали Верховную Раду. В результате погибли четыре военнослужащих Национальной гвардии Украины, были ранены более 140 человек. Все погибшие служили в Нацгвардии по призыву.

Было задержано 18 участников акции протеста, 13 из них отпустили в течение суток.

Момент, когда один из митингующих бросает гранату, попал на видео Радио Свобода и съемку МВД. На этих кадрах четко видно, как мужчина достает из черного рюкзака взрывное устройство и бросает его в сторону кордона силовиков. Сразу после этого мужчина убегает с места происшествия. Узнать его трудно, поскольку лицо скрыто за медицинской маской и черной кепкой. В то же время на съемке с другого ракурса видно, что мужчина невысокого роста — как и Игорь Гуменюк.

Следствие предположило, что преступление совершил именно Гуменюк, его задержали в тот же день. По словам тогдашнего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, у подозреваемого нашли чеку от гранаты и еще одну гранату.

Вот оперативное видео от правоохранителей сразу после задержания Игоря Гуменюка, где его расспрашивают о найденной чеке от гранаты:

Дело Игоря Гуменюка

Гуменюку инкриминировали четыре статьи Уголовного кодекса Украины:



ст. 348 «Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего»;



ст. 345 «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа»;

ст. 293 «Групповое нарушение общественного порядка»;

ст. 294 «Массовые беспорядки»

Еще одним фигурантом дела стал Сергей Крайняк, товарищ Гуменюка. Он был освобожден из СИЗО после 4,5 года под стражей, хотя так и остался обвиняемым. Крайняк заявлял, что якобы «экспертиза ДНК не нашла образцов Игоря [Гуменюка] на чеке и предохранительном кольце брошенной гранаты, там есть образцы другого человека».

Игорь Гуменюк своей вины не признал, а его адвокат Сидор Кизин настаивал, что достаточных доказательств против него в деле нет. «Он был задержан не на площади перед Верховной Радой, а задержан в метро. После задержания его избили уже в райотделе. Требовали, чтобы он сказал, что он является партийцем Всеукраинского объединения Свобода, что не соответствует действительности. Заставляли, чтобы он признался в совершении преступления», — уверял Кизин.

Гуменюк также лично говорил, что на него давили, требуя признать принадлежность к ВО Свобода. Он уверял, что не был членом этой политсилы.

Бывший командир Гуменюка Александр Писаренко, комментируя психологическое состояние своего недавнего бойца на момент 31 августа 2015-го, отмечал: «Я не могу каждому заглянуть под черепную коробку. Думаю, это большая вина психологических служб. Когда я служил в другом подразделении, с нами после каждой боевой операции работали психологи. Сейчас [в батальоне Сич] с нами никто не работал. Мы — добровольцы, мы пошли — и пусть там как будет».

Писаренко также добавлял: «Если это действительно он совершил, то пусть несет наказание. Тогда Бог ему судья. В своих нельзя бросать гранату. Если же нет — то пусть отпускают. Он наш, и все. Захочет уволиться из батальона — уволится».

С тех пор приговор Игорю Гуменюку так и не вынесли, ему каждый раз продлевали срок содержания под стражей . Дело с августа 2016 года рассматривал Шевченковский суд Киева. В январе 2018-го года суд постановил проводить рассмотрение в закрытом режиме по просьбе потерпевших.

Публичные слушания дела возобновились незадолго до начала российского вторжения в феврале 2022 года, на том этапе суд должен был бы начать заслушивание свидетелей.

В октябре 2022 года еще один адвокат подозреваемого Александр Свиридовский, ссылаясь на практику Европейского суда по правам человека, настаивал на изменении меры пресечения в случае, если суд в течение 5 лет не может рассмотреть дело. Свиридовский отдельно указывал, что Гуменюк просил отпустить его из-под ареста на фронт.

«Мой подзащитный имеет реальный опыт боевых действий, он неоднократно обращался с заявлениями в прокуратуру и в другие органы, что он также готов защищать Родину… Продолжается судебное разбирательство более 6 лет, не предоставлены прокурором все письменные доказательства. Согласно обвинительному акту 153 потерпевших — еще ни одного не допросили. Согласно реестру указано 500−600 свидетелей, состава суда нет… Не понимаю, почему дело не направляется на новое автораспределение, не определяется состав присяжных», — цитировал Свиридовского Судебный репортер.

Игорь Гуменюк уверял суд, что не намерен бежать из страны. «Вы понимаете, какая сейчас ситуация в стране, и мы не сможем рассматривать дело в ближайшее время. Границы закрыты, я не собираюсь бежать, у меня семья в Украине, я за эти семь лет многое переосмыслил. Если вы дадите мне вызов — я явлюсь, я не имею желания куда-то бежать», — говорил Гуменюк на суде осенью 2022 года.

Тогда же из-за отсутствия полного состава суда и второго из обвиняемых (Крайняк ныне приписан к одной из воинских частей) рассмотрение дела фактически остановилось, председательствующий судья Виталий Циктич признал необходимость формирования нового состава присяжных.

5 июля 2023 года по делу Гуменюка состоялось очередное судебное заседание, в ходе которого он взорвал в здании Шевченковского райсуда несколько взрывных устройств.

Адвокат Гуменюка Александр Свиридовский сообщил в эфире телеканала UWN, что у его подзащитного было «подавленное состояние, потому что 31 августа уже будет 8 лет, как он в СИЗО без приговора суда». «Если это действительно он совершил такие действия, то я считаю, что значительная часть вины в этом лежит на прокуроре и суде, который продолжает его содержание под стражей», — заявил адвокат.