«Адских Саур-Могил сейчас сотни». Герой Украины и фанат армии Игорь Гордийчук — о воспитании англоязычных бандеровцев и залоге победы 26 августа, 13:10 NV Премиум Генерал-майор ВСУ Игорь Гордийчук (Фото:Министерство обороны Украины / Facebook)

Игорь Гордийчук — генерал-майор ВСУ и руководитель Киевского военного лицея имени Богуна.

Ему присвоено звание Героя Украины за оборону Саур-Могилы — высоты, которая имела стратегическое значение во время российско-украинской войны в 2014 году.

Тогда небольшое подразделение длительное время удерживало господствующую высоту и корректировало работу украинской артиллерии. Группа Гордийчука 12 суток находилась под постоянным огнем тяжелой артиллерии, почти ежедневно российская пехота врага штурмовала вершину.

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И только после получения приказа, когда подразделение оказалось почти в окружении, а наши войска были на расстоянии 60 километров, пошли на прорыв для того, чтобы соединиться с ВСУ.

В интервью Radio NV Гордейчук рассказал, как сейчас воспитывает своих преемников и каковы три составляющие победы Украины в войне против России.

— Во время прорыва в августе 2014 года вы были ранены. Я знаю, что когда вы пришли в сознание тогда, то один из первых ваших вопросов был: «Продолжается ли война?» И я понимаю, что имелось в виду. Вы хотели услышать, что Украина борется, противостоит этому нашествию российских войск. Сейчас мы уже десятый год в войне. Возможно, это главный вопрос сейчас: что мы все должны сделать для нашей общей победы?

— Каждый на своем месте должен добросовестно выполнять свои должностные обязанности. Я всем говорю: даже если мы здесь, в дальнем тылу, даже мои воспитанники, которых я имею честь уже шестой год воспитывать, [важно] добросовестное выполнение своих должностных обязанностей.

Я понимаю, что тяжелее всего ребятам, девушкам, которые на переднем крае, потому что сейчас таких Саур-Могил сотни. Каждый. Тогда было три-пять таких — граница, Саур-Могила, Дебальцево, еще несколько. Так сейчас таких сотни самых тяжелых. Вот и им тяжелее всего. Но они гораздо больше делают, чем мы делали.

Чувствуется, что и девять лет гибридной войны мы, как бы трудно ни было, продолжали готовиться. И это их заслуга — этих ребят, девушек, которые не опускали руки все девять лет, продолжали борьбу.

Поэтому и блицкрига, как планировал КГБшно-террористический путинский режим, «Киеву за три дня» не получилось. Это благодаря ребятам и девушкам, которые все девять лет, начиная с Евромайдана, с Революции Достоинства, пошли [в армию] по собственному желанию, по зову сердца. И не просто боролись, но и продолжили объединять всех вокруг себя.

Реалии таковы, что враг имеет преимущество. И мы чуть ли не единственная армия в мире, украинская, которая, будучи в меньшинстве и по количеству личного состава, и по бронетехнике, по амуниции, по артиллерии, я уже не говорю об авиации, — будучи в меньшинстве по всем составляющим, достигает успеха. Которая не просто обороняется, а ещё и наступает, контратакует на многих [направлениях].

А больше таких армий [нет]. Я имел честь от неньки Украины учиться за границей — в Канаде, в США. И почти целый год был с ними на миссии НАТО в Афганистане. И я видел, как они воюют, используя технологии. И без авиационной доминантной составляющей они не проводили ни одной [операции].

В моей части, где я имел честь более пяти лет быть командиром восьмого отдельного полка спецназа, большинство моих ребят были и в Ираке с ними, и в Косово, и во многих горячих точках.

Мы чуть ли не единственная армия, которая не имея авиационного преимущества, [атакует]. Компонент, слава Богу, сохранился. Наши летчики тоже молодцы, герои, лучшие. Будучи в значительном меньшинстве, в соотношении пять-десять рашистов, террористов к одному украинскому, мы не только обороняемся, но и контратакуем, наступаем.

Я был и в американской, и в британской, и с канадцами, с литовцами, с поляками, с нашими ближайшими побратимами, с друзьями. Литва, Латвия — тоже профессионалы, молодцы, мотивированные воины. Но реалии таковы, что враг имеет не только свое преимущество ресурсное. Но, видите, диктаторский мир, к сожалению, оказался по некоторым составляющим даже более объединенным, чем демократический мир.

Мы благодарим наших друзей за помощь, за поддержку — и Соединенные Штаты, и Европейский Союз, НАТО. Но это соотношение составляет 10 к одному.

Мы защищаем не только матушку Украину, нашу землю святую, наш свободолюбивый, трудолюбивый, мужественный народ; мы защищаем свой язык, культуру, историю, традиции, но еще и мировую демократию. Мы делаем вклад в десять раз больше, чем нам помогают.

— Вы готовите будущих офицеров Вооруженных сил Украины с пониманием того, что мы должны победить меньшей численностью. Что самое главное вы пытаетесь донести этим молодым людям, которые уже завтра, вполне вероятно, будут на фронте воевать?