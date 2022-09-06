«Вопрос времени»: Гиркин уже открыто пророчит РФ поражение в войне против Украины — видео 6 сентября, 17:35 Игорь Гиркин считает, что Кремль все еще надеется на компромисс, но его не будет (Фото:Скриншот видео АSLAN/Twitter)

Бывший главарь прокремлевских террористов «ДНР» Игорь Гиркин признался, что больше не верит в победу РФ в войне против Украины.

По его словам, в связи со сложившейся за последние недели ситуации на фронте каких-либо предпосылок к тому, что российские войска смогут разбить ВСУ либо хотя бы удержать захваченные украинские территории на сегодняшний день нет.

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«Война будет продолжаться до полного поражения России. Все. Чем скорее в Кремле это поймут, тем лучше. Но пока там надеются на то, что: Сейчас мы немножечко надавим. Щас еще немножко побомбим. Пару котлов сделаем, хотя не очень получается… И вот тут-то они пойдут на мир. А мы на каких-то компромиссных условиях этот мир подпишем. Этого не будет, но явно подразумевается, что на это очень многие в Кремле надеются», — посетовал Гиркин.

В то же время на обнародованном видео можно заметить несколько монтажных склеек, поэтому говорить с уверенностью, не вырваны ли его скандальные заявления из контекста, сложно.

При этом ранее Гиркин уже неоднократно говорил о провалах российской армии в Украине, утверждая, что спасти ситуация может разве что всеобщая мобилизация в граждан РФ.

Тем временем контрнаступление украинской армии на южном направлении, начавшееся 29 августа продолжается.

ВСУ удерживаютАнтоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о контрнаступлении на южном направлении стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда населенных пунктов, в том числе Высокополья, которое является одним из ключевых населенных пунктов для реализации операции украинской армии, начавшегося 29 августа.

Кроме того, украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях своего псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

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