Боевик Гиркин, вероятно, отправился на войну против Украины. Уже объявили вознаграждение за взятие его в плен

15 октября, 19:41
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Фото Гиркина с женой, опубликованное в его Telegram (Фото:Стрелков Игорь/Telegram)

Фото Гиркина с женой, опубликованное в его Telegram (Фото:Стрелков Игорь/Telegram)

Бывший главарь террористов «ДНР» боевик Игорь Гиркин (Стрелков), вероятно, отправился воевать против Украины. В Telegram-канале появилось сообщение от имени его жены Мирославы Регинской.

«На вопрос: „Где Игорь Иванович?“, „Все ли у него хорошо?“ „Куда пропал?“ и т. д. Отвечаю: Все хорошо! Скоро выйдет на связь», — говорится в последнем посте. Вместе с ним опубликовано фото Гиркина в военной форме рядом с женой.

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Игорь Стрелков/Telegram
Фото: Игорь Стрелков/Telegram

Украинский активист, волонтер Сергей Стерненко уже объявил о вознаграждении в размере $10 тысяч из собственных сбережений тому, кто возьмет террориста в плен. Лидер группы Антитела Тарас Тополя и главный сержант 47-го штурмового полка Валерий Маркус обещают такую же сумму. Всего вознаграждение — $30 тысяч.

По мнению Стерненко, Гиркина можно будет обменять на многих находящихся в плену украинских защитников или отдать Нидерландам, где продолжается суд по делу о сбитии Боинга 777 над оккупированной боевиками частью Донбасса. Гиркин проходит по делу как подозреваемый.

https://twitter.com/sternenko/status/1581330281952595968

14 августа СМИ сообщили, что Гиркина задержали в оккупированном Крыму, когда тот с поддельными документами ехал на войну против Украины. Он эту информацию отверг, но заявил, что «на фронте я рано или поздно буду непременно».

https://www.youtube.com/watch?v=cpTDr-jksxc
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Игорь Гиркин Сергей Стерненко Война России против Украины

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