ГУР обещает награду в $100 тысяч за пленного Гиркина

16 октября, 14:48
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Игорь Гиркин (Стрелков) (Фото:ГУР)

Игорь Гиркин (Стрелков) (Фото:ГУР)

Главное управление разведки Минобороны Украины объявило о вознаграждении на сумму $100 тысяч за передачу в плен бывшего главаря террористов «ДНР» боевика Игоря Гиркина трелкова).

Об этом сообщила пресс-служба ГУР.

Там заявили, что «один из известнейших российских террористов решил возобновить свое участие в войне против нашего государства». Ранее в его Telegram-канале появились фото в военной форме и сообщения от имени жены. Действительно ли Гиркин пошел воевать против Украины, не указывалось.

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«Игорь Гиркин (Стрелков) — российский террорист, бывший так называемый „министр обороны ДНР“. Сейчас СБУ и Генеральная прокуратура возбудили против Гиркина ряд дел за террористическую деятельность, пытки, убийства и нарушение государственного суверенитета», — говорится в описании.

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Также Гиркин объявлен в международный розыск Нидерландами, где продолжается суд по делу о сбитии Боинга 777 над оккупированной боевиками частью Донбасса. Он проходит по делу как подозреваемый.

ГУР добавило номер, по которому можно передавать информацию в соцсетях, и подчеркнуло: ни один военный преступник не избежит наказания.

Первым о вознаграждении на сумму $10 тысяч за взятие Гиркина в плен объявил украинский активист, волонтер Сергей Стерненко. Позже к нему присоединились Тарас Тополя, Валерий Маркус, Сергей Стаховский и Сергей Гайдай — сумма возросла до $50 тысяч.

14 августа СМИ сообщили, что Гиркина задержали в оккупированном Крыму, когда тот с поддельными документами ехал на войну против Украины. Он эту информацию отверг, но заявил, что «на фронте я рано или поздно буду непременно».

https://www.youtube.com/watch?v=U3ci26vvxco
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Разведка Игорь Гиркин Плен ГУР Война России против Украины

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