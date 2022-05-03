Оккупанты взяли в плен голову легендарной Чернобаевки и его заместителя — Верещук 3 мая, 17:33 Цей матеріал також доступний українською Ирина Верещук (Фото:Ирина Верещук / Facebook)

Российские оккупанты взяли в плен сельского голову Чернобаевки Херсонской области Игоря Дударя и его заместителя.

Война России против Украины — главные события 3 мая

Об этом заявила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время брифинга в Запорожской области, сообщает hromadske.



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Верещук уточнила, что об этом стало известно только 2 мая. Уже более десяти городских и сельских голов находятся в плену оккупантов.



«Это неправильно, это незаконно, и мы будем требовать отдать их», — подчеркнула вице-премьер.

Украинские защитники регулярно наносят удары по позициям и скоплению авиации врага в Чернобаевке, где расположен международный аэропорт Херсон. Это сделало поселок легендарным и стало поводом для шуток в соцсетях. Только 2 мая, по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов в Чернобаевке.

В конце марта движение Чесно сообщало, что российские оккупанты похитили по меньшей мере 13 голов громад в шести областях Украины.

Российские оккупанты похищают в Украине гражданских, в том числе журналистов, активистов и представителей местных властей, пытают их, организовывают «фильтрационные лагеря» и силой и обманом вывозят людей на оккупированные территории или в Россию.

По словам украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, с территории Донецкой и Луганской областей в Россию могли вывезти более 700 тысяч гражданских.

Что делают с украинцами в фильтрационных лагерях? – Людмила Денисова, омбудсмен https://www.youtube.com/embed/rwTIN5TWzvA

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