Оккупанты взяли в плен голову легендарной Чернобаевки и его заместителя — Верещук
Ирина Верещук (Фото:Ирина Верещук / Facebook)
Российские оккупанты взяли в плен сельского голову Чернобаевки Херсонской области Игоря Дударя и его заместителя.
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Об этом заявила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время брифинга в Запорожской области, сообщает hromadske.
Верещук уточнила, что об этом стало известно только 2 мая. Уже более десяти городских и сельских голов находятся в плену оккупантов.
«Это неправильно, это незаконно, и мы будем требовать отдать их», — подчеркнула вице-премьер.
Украинские защитники регулярно наносят удары по позициям и скоплению авиации врага в Чернобаевке, где расположен международный аэропорт Херсон. Это сделало поселок легендарным и стало поводом для шуток в соцсетях. Только 2 мая, по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов в Чернобаевке.
В конце марта движение Чесно сообщало, что российские оккупанты похитили по меньшей мере 13 голов громад в шести областях Украины.
Российские оккупанты похищают в Украине гражданских, в том числе журналистов, активистов и представителей местных властей, пытают их, организовывают «фильтрационные лагеря» и силой и обманом вывозят людей на оккупированные территории или в Россию.
По словам украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, с территории Донецкой и Луганской областей в Россию могли вывезти более 700 тысяч гражданских.
Что делают с украинцами в фильтрационных лагерях? – Людмила Денисова, омбудсмен
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