СБУ сообщила о подозрении коллаборанту, который был советником террориста Гиркина

19 апреля, 16:43
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Игорь Дусь (Друзь) (Фото:СБУ)

Игорь Дусь (Друзь) (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении коллаборанту и пропагандисту Игорю Дусю, который в 2014 году был советником террориста и бывшего главаря боевиков «ДНР» Игоря Гиркина (Стрелкова).

Как сообщает пресс-служба СБУ, Дусь (известен под фамилией Друзь) называет себя «православным публицистом» и возглавляет общественную организацию Народный собор — «филиал» российского объединения под эгидой РПЦ.

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После оккупации Крыма Дусь сбежал на территорию полуострова, где регулярно появлялся в эфирах российских телеканалах как якобы политический либо религиозный «эксперт» и оправдывал российскую агрессию против Украины. После начала полномасштабного вторжения коллаборант в Москве публично расхваливал российских оккупантов, повторял фейки российской пропаганды о якобы притеснениях УПЦ (МП) в Украине и поддерживал приспешника российского диктатора Путина, главу РПЦ патриарха Кирилла.

СБУ сообщили Дусю о подозрении по статьям о коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111−1) и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины). Он находится на территории страны-агрессора.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Крым Служба безопасности Украины (СБУ) Уголовное дело Игорь Гиркин Подозрение Оккупация Крыма Коллаборант Коллаборационизм Временно оккупированные территории

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