«Один из лучших офицеров»: погиб бывший командир 10-й морской авиабригады ВМС Украины полковник Бедзай 9 мая, 12:56 Цей матеріал також доступний українською По имеющимся данным, в вертолет с офицером попала российская ракета (Фото:aerovokzal.net)

В понедельник, 9 мая, стало известно о гибели заместителя командующего ВМС Украины по авиации полковника Игоря Бедзая, который ранее командовал 10-й морской авиабригадой из Новофедоровки (Крым).

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Об этом у себя в Facebook сообщил сотрудник благотворительного фонда Повернись живим Тарас Чмут.

«В 2014-м году полковник Бездай чуть ли не единственный из всего командования флота, кто проявил лидерство и решимость — пока все ждали мифические „приказы из Киева“, он организовал личный состав, подготовил технику, и на глазах оккупантов перегнал всю исправную авиацию на континентальную часть. А на следующий день повторил это с тем, что не смогло улететь в первый день. Фактически благодаря лидерству Игоря Владимировича мы сохранили морскую авиацию», — рассказал волонтер.

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По его словам, Бедзай погиб «при выполнении боевого задания, в составе экипажа морского вертолета Ми-14 от ракеты российского истребителя».

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