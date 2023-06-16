В официальном Telegram-канале. Воздушные силы Украины будут оповещать украинцев об угрозах атак России 16 июня, 13:55 Один из вражеских ударов по Киеву (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Представитель Воздушных сил полковник Юрий Игнат заявил, что Воздушные силы ВСУ будут сообщать в своем официальном Telegram-канале об угрозах ракетных ударов и атак дронами-камикадзе.

По его словам, после многих запросов от журналистов и граждан Воздушные силы решили самостоятельно сообщать об актуальных угрозах в режиме онлайн.

Игнат заявил, что сегодня существует очень много мониторинговых пабликов, которые предоставляют информацию.

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«Граждане доверяют тому или иному паблику, и постоянно хотят видеть свежую, обновленную информацию о том, кто именно и с какого направления и как атакует. В Воздушных силах мы тоже, в конце концов, будем это делать (предоставлять информацию — ред), граждан это беспокоит, и много запросов было от представителей СМИ, которые хотели видеть кроме приложения еще и Воздушные силы», — сказал он в эфире телемарафона.

В пятницу, 16 июня, по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Россияне запустили крылатые и баллистические ракеты.

В Киевской области в результате удара разрушены дома, пострадали два человека.