Российскую артиллерию и ПВО следует уничтожать превентивно, Украине нужны современные самолеты — Воздушные силы 23 марта, 16:53 В Воздушных силах заявили, что российскую ПВО и реактивную артиллерию следует уничтожать превентивно (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Российскую ПВО и реактивную артиллерию нужно уничтожать превентивно, но для этого Украине нужны современные самолеты западного производства, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в четверг, 23 марта.

"Их нужно уничтожать превентивно, а именно всеми средствами дальнобойного поражения", - сказал он в эфире телемарафона.

По его словам, есть контрбатарейная борьба, в которой используются, например, М142 HIMARS, но если бы у Украины была мощная авиация, то ВСУ уничтожали бы врага с больших дистанций эффективнее.

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Игнат рассказал, что Украина использует для противодействия российской ПВО западные ракеты AGM-88 HARM, устанавливаемые на старые советские самолеты.

«Эти ракеты устанавливаются на советские истребители, но, к сожалению, они не имеют полного функционала, который был бы, если бы их запускали с самолетов F-16», — сказал он.

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявили, что не будут передавать самолеты Украине.

В Польше говорили, что готовы действовать только при широкой поддержке Запада.



По мнению министра обороны Алексея Резникова, положительное решение о передаче авиации Украине — это вопрос одного-двух месяцев.

20 марта командующих авиацией ВВС Украины генерал Сергей Голубцов говорил, что украинские пилоты смогут обучиться управлению и полетам на истребителях F-16 менее чем за полгода.