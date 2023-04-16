В Воздушных силах ожидают от следующего Рамштайна решения по F-16

16 апреля, 06:17
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Самолеты F-16 (Фото:Joint Staff Office of the Defense Ministery of Japan/HANDOUT via REUTERS)

Самолеты F-16 (Фото:Joint Staff Office of the Defense Ministery of Japan/HANDOUT via REUTERS)

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что от следующей встречи в формате Рамштайн ожидает решения по поставкам самолетов F-16.

"Ожидаем от следующего Рамштайна хороших новостей все же о самолетах. Будет решение, тогда будет отсчет месяцев, когда произойдет сама передача и постановка на вооружение самолетов F-16", - заявил Игнат.

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Он назвал решение важным для Украины, чтобы уже сейчас делать шаги по обучению пилотов, техников и офицеров боевого управления.

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Военно-воздушные силы США в Европе заявили, что следующая встреча Контактной группы по обороне Украины состоится 21 апреля на военно-воздушной базе Рамштайна.

Инфографика: NV
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Вооружение Поставки оружия Самолеты F-16 Боевые самолеты Воздушные силы Вооруженных сил Украины Юрий Игнат Рамштайн

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