Игнат сообщил, сколько истребителей F-16 необходимо Украине 30 августа, 23:12 128 истребителей F-16 могут заменить старые самолеты в Украине (Фото:Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen via Reuters)

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, Украине необходимы приблизительно 128 истребителей F-16, которые могут заменить старые самолеты.

В комментарии Суспільному Игнат сообщил, что «условно 128 истребителей F-16» могут заменить старые советские самолеты.

Он не исключил, что даже в таком случае советские самолеты будут оставаться рядом с F-16, потому что они эффективно работают с ракетами HARM, бомбами JDAM, SCALP, Storm Shadow.

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Игнат добавил, что 60 самолетов западного типа необходимо, чтобы защитить небо Украины от атак дронов-камикадзе типа Shahed.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время телефонного разговора с начальником Штаба обороны Королевства Дания генералом Флеммингом Лентфером обсудил обучение украинских пилотов и инженеров на самолетах F-16.