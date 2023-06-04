Ночной террор. Войска РФ попали в оперативный аэродром вблизи Кропивницкого и поразили объект инфраструктуры в Сумской области — Игнат 4 июня, 10:41 Последствия одного из ударов РФ (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что в воскресенье, 4 июня российские оккупанты выпустили по Украине шесть ракет, а также пять ударных дронов с северного направления.

«Они атаковали Сумскую область, там есть поражения объектов инфраструктуры», — сказал он в эфире телемарафона.

Игнат добавил, что две ракеты попали в оперативный аэродром вблизи Кропивницкого.

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«Надо всю Украину усиливать средствами ПВО», — добавил он.

По его словам, противник не может ежедневно атаковать так, как атаковал неделю назад.

«Если они будут так интенсивно обстреливать, как они это делали в мае, осенью или зимой, то не хватит запасов. Понятно, что они наладили производство, оно есть и надо признать, что противник может десятки крылатых ракет, баллитистических ракет производить, но и не может так много их запускать по Украине», — сказал он.

В ночь на воскресенье, 4 июня, враг снова атаковал Украину ракетами и БПЛА. Вражеские цели в Киев не долетели.