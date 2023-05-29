На Киев летели дроны и ракеты. В Воздушных силах Украины рассказали подробности о новой ночной атаке России 29 мая, 11:00 Российские оккупанты снова атаковали Киев (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на понедельник, 29 мая Россия выпустила по территории Украины около 40 ракет из региона Каспийского моря, на Киев летели и дроны, и ракеты, сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«Около 40 ракет воздушного базирования было выпущено этой ночью с самолетов стратегической авиации из региона Каспийского моря. Девять самолетов были задействованы. Была атакована Украина ракетами Х-101, Х-555, которые обычно выпускают самолеты», — сказал он в эфире телемарафона.

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По его словам, 37 ракет из 40 были уничтожены противовоздушной обороной.

Игнат заявил, что враг атаковал Украину дронами-камикадзе Shahed-136/131.

«29 дронов из предварительно 35 были уничтожены силами и средствами в разных регионах», — сказал он.

Игнат рассказал, что большинство вражеских дронов уничтожается в центре страны на подступах к Киевской области, поскольку столица атакуется довольно часто.

Также силами ПВО уничтожен один разведывательный БПЛА, которым оккупанты пытались отслеживать результат нанесения ударов.

В ночь на понедельник, 29 мая, в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога. Россияне атаковали Украину ракетами и БПЛА.