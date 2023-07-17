«Долгосрочная перспектива». В Воздушных силах Украины рассказали детали касательно обучения украинских пилотов 17 июля, 11:26 Истребители F-16 (Фото:REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что переход на западный тип истребителей предусматривает ряд мероприятий.

«Надо было еще сделать домашнее задание, потому что переход на западный тип истребителей предусматривает ряд мероприятий», — сказал он в эфире телемарафона.

По его словам, Воздушные силы Украины давно определились, какой самолет уже и сейчас может помочь нам в противостоянии с агрессором.

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«Именно завоевание преимущества в воздухе позволит нам рассчитывать на серьезные успехи на всей линии фронта», — сказал он.

Игнат заявил, что обучение наших летчиков — это долгосрочная перспектива.

«Хочу напомнить, что разные группы пилотов. Молодые пилоты будут проходить обучение, базовую подготовку, английский язык, легкомоторные самолеты, реактивные. Это будет долгосрочная программа», — сказал он, добавив, что будет «переходный период» для того, чтобы потом овладеть F-16.

По его словам, «мы не можем сразу всех отправлять на переобучение».

«Ждем, чтобы первая группа выехала, следом будет вторая. Вопрос, на каких площадках они будут учиться, какая пропускная возможность этих площадок для подготовки», — сказал он.

Игнат заявил, что технический персонал также будет проходить подготовку.

Инфографика: NV

Обучение и предоставление Украине истребителей F-16 — что известно

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что союзники Украины будут индивидуально определять, когда начинать обучение украинских пилотов на F-16.

На саммите НАТО в Вильнюсе министр обороны Украины Алексей Резников подписал с 11 коллегами меморандум о создании коалиции по подготовке пилотов истребителей F-16. Также есть возможность включения в программу других типов истребителей, а не только F-16.

Кроме Украины, в коалицию вошли: Великобритания, Нидерланды, Дания, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния и Швеция.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях.

6 июля Румыния сообщила, что открывает региональный учебный центр для пилотов истребителей F-16, который будет доступен для ее союзников и партнеров по НАТО, включая Украину.

В среду, 12 июля, министр обороны Нидерландов Карин Гильдур на публичном форуме НАТО заявила, что обучение украинских пилотов на F-16 может занять ориентировочно 6−8 месяцев.