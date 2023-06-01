Россия может ежедневно бить по Украине шахедами — Игнат

1 июня, 12:42
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Российские оккупанты почти ежедневно атакуют Киев ракетами и шахедами (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Российские оккупанты почти ежедневно атакуют Киев ракетами и шахедами (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Россия получает от Ирана достаточное количество БПЛА, чтобы пуски шахедов стали фактически ежедневными, об этом заявил представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат в четверг, 1 июня.

«Шахеды сейчас запускают так часто, что не понятно, они обнаруживают или истощают ПВО. Это все в комплексе: они и обнаруживают, и, понятно, что истощают», — сказал он в эфире телемарафона.

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По его словам, Россия получает от Ирана достаточное количество БПЛА, чтобы пуски шахедов стали фактически ежедневными.

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Российские оккупанты почти ежедневно обстреливают Киев. В частности, 30 мая враг атаковал столицу иранскими барражирующими боеприпасами Shahed-136/131. По всей Украине с северного и южного направления запустили 31 БпЛА.

Падение обломков во многих районах Киева вызвало разрушения и пожар в многоэтажке. Погибла женщина.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Война России против Украины Юрий Игнат шахеды

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