Коварные намерения. В Воздушных силах Украины не исключают, что Россия накапливает ракеты для будущих ударов

1 июля, 13:00
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Одна из атак РФ по Киеву (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Одна из атак РФ по Киеву (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Россия, вероятно, накапливает ракеты для будущих ударов, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в субботу, 1 июля.

«Очевидно, враг что-то накапливает, припасает для каких-то более коварных намерений. Можно только гадать, что у них в голове после тех событий, которые произошли в России», — сказал он в эфире телемарафона.

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По его словам, Россия «оправляется» после событий на внутриполитической арене.

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«Активность тактической авиации всегда есть на фронте», — сказал он.

Во вторник, 27 июня, российские оккупанты обстреляли Краматорск с использованием ОТРК Искандер-М. Ракета попала в заведение общественного питания, в результате чего погибли 12 человек, среди которых есть дети, и 65 человек получили ранения.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины Юрий Игнат Ракетный удар

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