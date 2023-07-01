Коварные намерения. В Воздушных силах Украины не исключают, что Россия накапливает ракеты для будущих ударов 1 июля, 13:00 Одна из атак РФ по Киеву (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Россия, вероятно, накапливает ракеты для будущих ударов, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в субботу, 1 июля.

«Очевидно, враг что-то накапливает, припасает для каких-то более коварных намерений. Можно только гадать, что у них в голове после тех событий, которые произошли в России», — сказал он в эфире телемарафона.

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По его словам, Россия «оправляется» после событий на внутриполитической арене.

«Активность тактической авиации всегда есть на фронте», — сказал он.

Во вторник, 27 июня, российские оккупанты обстреляли Краматорск с использованием ОТРК Искандер-М. Ракета попала в заведение общественного питания, в результате чего погибли 12 человек, среди которых есть дети, и 65 человек получили ранения.