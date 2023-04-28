Будут искать другие варианты. Россия вряд ли восстановит запасы дальнобойных ракет — Воздушные силы Украины

28 апреля, 14:46
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Игнат заявил, что оккупанты будут искать различные другие методы для поражения (Фото:www.facebook.com/PvkCenter)

Игнат заявил, что оккупанты будут искать различные другие методы для поражения (Фото:www.facebook.com/PvkCenter)

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия вряд ли сможет восстановить то количество дальнобойных ракет, которые она имела до полномасштабной войны.

"Что касается именно дальнобойных крылатых ракет, безусловно все их подсчитывают. Думают, что они могут заканчиваться. Ну, будет Россия производить их и дальше, но уже не такими темпами. Понятно, что эти ракеты, которые у них были, которыми они били по нам летом и осенью, они производились долгими годами и сейчас наверстать то количество вряд ли удастся России», — сказал он в эфире телемарафона.

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Поэтому, по его словам, оккупанты будут искать разные другие методы для поражения.

"Вот собственно управляемые авиабомбы один из таких вариантов, которые они применяют именно на замену ракетному вооружению. Ну и буду доставать старые проекты ракет», – сказал он.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Крылатая ракета Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины

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