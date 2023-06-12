В Воздушных силах Украины рассказали, какой фактор влияет на удары вражеской авиации

12 июня, 15:00
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Одна из атак россиян по Киеву (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Одна из атак россиян по Киеву (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В понедельник, 12 июня спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что погода влияет на то, как вражеская авиация наносит удары.

«Безусловно, влияет погода на то, как вражеская авиация наносит удары. Это влияет и на деятельность наших авиационных подразделений, потому что от погоды многое зависит», — сказал он в эфире телемарафона.

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По его словам, обычно во время атак вражеские крылатые ракеты и дроны летят сначала группой, затем разделяются на подгруппы, позже — одиночно.

«Они могут лететь на Запад, а потом резко повернуть обратно. Россияне пытаются сделать все, чтобы преодолеть нашу ПВО», — сказал он.

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По его словам, враг в большинстве случаев атакует дронами ночью.

«Оккупанты почти всегда применяют шахеты, начиная с 23.30 и до четырех утра. Они выбирают именно такое время, чтобы сделать невозможным сбивание их беспилотников из стрелкового оружия, а именно из крупнокалиберных пулеметов», — сказал Игнат.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Дроны Война России против Украины Юрий Игнат

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