Взлеты МиГов в Беларуси: враг пытается держать Украину в напряжении, это психологический фактор — Воздушные силы 22 марта, 12:39 Истребитель МиГ-31 (Фото:Александр Шипиленко/www.flickr.com)

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат, комментируя регулярные взлеты с белорусского аэродрома Мачулищи истребителя МиГ-31К, заявил, что таким образом враг пытается держать Украину в напряжении.

«Все уже знают, когда звучит воздушная тревога — взлет с белорусского аэродрома истребителя МиГ-31К, который является носителем Кинжала, отрабатывает горючее и возвращается на аэродром. Тревога стихает», — сказал он в эфире телемарафона в среду, 22 марта.

Видео дня

По его словам, Украина должна реагировать на эти сигналы, потому что Кинжалы противник время от времени применяет.

Игнат заявил, что истребитель МиГ может летать по кругу и отрабатывать горючее.

«Таким образом он угрожает всей территории Украины, Кинжал может лететь в любую точку. Он просто сжигает весь керосин и садится. Тем временем, вся карта в тревоге», — сказал он.

По его словам, это влияет на людей и является психологическим фактором.

«Понятно, что и экономика от этого несколько страдает, враг об этом знает и делает это для того, чтобы держать страну в напряжении», — сказал представитель Воздушных сил.