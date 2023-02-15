«Дедовские методы». Россияне запустили сегодня в небо Украины воздушные шары, чтобы отвлечь ПВО — Игнат

15 февраля, 14:49
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Юрий Игнат (Фото:Скриншот видео/YouTube)

Юрий Игнат (Фото:Скриншот видео/YouTube)

В небе над Киевской областью работает истребительная авиация, сбивая воздушные шары с отражателями, которые запустили российские оккупанты в среду, 15 февраля.

Об этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал в эфире телемарафона.

По его словам, такие «дедовские методы» россияне используют, чтобы отвлечь внимание, для расходования средств ПВО и других целей.

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«Это не зонд, не аэростат, это просто воздушный шар, который просто кусок металла несет. Куда ветер дует — туда он и летит. Мы ведем радиолокационную разведку круглосуточно. По воздушным шарам отрабатывать специальными средствами никто не будет», — объяснил Игнат.

Воздушную тревогу в Киевской области объявили в 13:30, около 15-ти — в Киеве и Черкасской области.

14 февраля в Воздушных силах заявили, что российские оккупанты снова запустили в воздушное пространство Украины шары с угловыми отражателями для разведки и отвлечения ПВО.

Последняя массированная атака России на Украину была 10 февраля. Тогда силы ПВО сбили 61 из 71 выпущенной ракеты. Перед этим ночью оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе, после массированного удара — тоже: Воздушные силы уничтожили 20 ударных Shahed-136/131.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Киевская область ПВО Пуля

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