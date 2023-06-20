Баллистика и новые маршруты. В Воздушных силах Украины рассказали детали ночной атаки РФ и объяснили, почему «шахеды» долетели к Львову 20 июня, 10:15 Россия атаковала Киев (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что во вторник, 20 июня основным направлением российской атаки была Киевская область.

По его словам, враг бил с аэродрома Сеща Брянской области, а также с восточного побережья Азовского моря.

«Именно туда доставляют дроны после того как они попадают в Москву или морским путем из Ирана в порты Махачкалы или же другие», — сказал он в эфире телемарафона.

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Игнат заявил, что основным направлением атаки была Киевская область, где было уничтожено большинство БПЛА — более 20 шахедов.

По его словам, враг сегодня применил ракеты, которые летят по баллистической траектории.

«Это Искандер-М и ЗРК С-300. Противник применяет по наземным целям. Это в Запорожье произошло. Последствия уточняются», — сказал он.



Игнат заявил, что РФ пытается запутать ПВО, заранее прокладывая новые маршруты по разным областям.

В эфире Радио Свобода Игнат заявил, что «шахеды» долетели к Львову, поскольку не хватает средств ПВО.

«Сегодня ПВО размещено там, где это наиболее нужно, защищая крупные города, инфраструктурные объекты, объекты атомной энергетики и линию фронта. Не хватает банально средств ПВО, и это еще мягко говоря, для того чтобы покрыть такое государство как Украина колпаком, как это сделало государство Израиль», — сказал он.

По его словам, мобильным огневым группам сложно ночью стрелковым оружием сбить «шахеды», которые к тому же летят по руслам рек, используя разные маршруты.

В ночь на вторник, 20 июня, в большинстве областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаками БПЛА. Россия пыталась ударить «шахедами» по Киеву, Львовской области, другим центральным и западным регионам Украины.

Во Львове есть попадание в объект критической инфраструктуры.