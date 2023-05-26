В Воздушных силах Украины объяснили, почему во время ночной атаки РФ не удалось сбить все цели 26 мая, 10:00 Ночью россияне снова атаковали Киев (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Во время ночной атаки России по Украине в пятницу, 26 мая не удалось сбить все цели, поскольку противник применил другие типы вооружения, заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«Сегодня, к сожалению, не все цели удалось сбить. Это объясняется тем, что противник применил другие типы вооружения, такие как зенитные управляемые ракеты С-300, С-400. Ну и направление атаки переведено с Запада на Восток», — сказал он в эфире телемарафона.

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По его словам, Днепропетровская и Харьковская области сегодня были в основном под прицелом.

«Также в Воздушном командовании Центр на Киевщине тоже сработано неплохо», — сказал он.

Игнат добавил, что С-300 и С-400 летят по баллистической траектории, поэтому необходимы средства, которые могут работать против баллистики.

В ночь на пятницу, 26 мая, в Киеве и ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. По предварительным данным, РФ нанесла ракетные удары с территории Каспийского моря, взрывы слышали в Днепре и Киеве.