Игнат объяснил, как россияне управляют шахедами с территории РФ в реальном времени

Россия совершенствует управление шахедами с помощью mesh-сетей, мобильных технологий и новых способов наведения на цели.

Об этом во вторник, 21 апреля, заявил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона Единые новости.

В частности он прокомментировал атаку на дом советника министра обороны Сергея Флеша Бескрестнова, отметив, «что не впервые даже публичные люди пострадали от российской атаки».

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Игнат рассказал, что большинство ракет и беспилотников программируются заранее — с определенным маршрутом, скоростью и высотой полета, при этом российские военные постоянно совершенствуют эти системы.



По его словам, они могут использовать mesh-сети — технологию, при которой дроны взаимодействуют между собой как ретрансляторы, что позволяет оператору с территории РФ управлять беспилотниками в реальном времени.

Он добавил, что такие решения уже позволяют осуществлять точечные удары по движущимся целям.

«Были уже неоднократные случаи, когда и шахед, и гербера прямо целенаправленно в реальном режиме времени управляется оператором и направляется на автомобиль или мобильную огневую группу», — подчеркнул Игнат, отметив, что среди новых угроз — атаки на поезда во время движения.

Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил подчеркнул, что украинские военные, в свою очередь, работают над противодействием, в частности развивают средства радиоэлектронной борьбы и другие технологии.

Также Игнат отметил, что российские оккупанты ищут альтернативные способы управления дронами, включая использование мобильных сетей.

«Неоднократно Служба безопасности и мы, собственно, Воздушные силы предупреждали о том, что враг вербует людей для того, чтобы регистрировать Starlink. Это один из способов, так, зарегистрировать на украинского гражданина какие-то предприятия, тот самый Starlink, для того, чтобы Россия могла его использовать потом локацию», — добавил он.

Игнат подчеркнул, что модемы с SIM-картами уже находили и что армия РФ неоднократно пыталась использовать такие способы связи.



В ночь на 20 апреля российский реактивный шахед попал в дом Бескрестнова. Впоследствии советник министра уточнил, что оккупанты выпустили по его дому четыре реактивных шахеда.

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Бескрестнов опубликовал фото из больницы и сообщил, что получил ранения. Он отметил, что «был морально готов к такому развитию событий».

Советник министра обороны заявил, что дрон, который атаковал его дом, управлялся онлайн с территории России и, по его словам, был частью целенаправленной операции по его ликвидации.