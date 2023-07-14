В Воздушных силах Украины объяснили, как погода влияет на российские удары крылатыми ракетами и шахедами 14 июля, 10:01 13 июля РФ атаковала Киев (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Российские оккупанты используют ухудшение погодных условий для воздушных атак по территории Украины, заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в пятницу, 14 июля.

«Враг использует не только темное время суток. Возможно, несколько хотел воспользоваться „капризами“ погоды. Если облачность, это тоже усложняет работу мобильных огневых групп, которые должны прежде всего видеть объект, воздушную цель, потому что банально надо прицелиться», — сказал он в эфире телемарафона.

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По его словам, погода не слишком сильно влияет на крылатые ракеты и шахеды, потому что они летят по заданному маршруту.

«Ну, возможно, будет какой-то сильный ветер боковой, обледенение с перепадом температур, то это может влиять на шахеты, которые запускают через Азовское море…Сейчас, как видим, противник применяет их и даже в такую погоду, когда есть и облачность, и ливни», — сказал Игнат.

14 июля российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область иранскими дронами-камикадзе Shahed. Есть попадания в Кривом Роге.