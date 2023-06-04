Первый список сформирован. В Воздушных силах рассказали, как будет проходить обучение украинских пилотов на F-16

4 июня, 11:25
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Истребитель F-16 (Фото:Ritzau Scanpix/Bo Amstrup via REUTERS)

Истребитель F-16 (Фото:Ritzau Scanpix/Bo Amstrup via REUTERS)

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинских пилотов будут направлять на обучение на западных истребителях, в частности на F-16, волнами.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

По словам Игната, проблема в обучении большого количества пилотов за раз, заключается в высокой интенсивности работы нашей авиации по врагу.

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«Надо воевать здесь, но и надо учиться там. Поэтому на такой ротационной основе будут волнами направляться. В первой волне могут быть несколько десятков пилотов», — пояснил спикер.

Юрий Игнат добавил, что в первой волне будут учиться лучшие и самые опытные пилоты. Приоритет для тех, кто хорошо владеет английским языком.

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По словам спикера, приоритет также идет именно на молодежь, которая позже станет наставниками для своих еще более молодых коллег.

Также по мере поставок западной авиации также будут обучаться инженеры и офицеры боевого управления.

Ранее сообщалось, что в Великобритании около 20 украинских пилотов начнут обучение на F-16.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились принять участие в подготовке украинских пилотов на западных истребителях. Британия обещает начать учения уже летом. CNN писало, что решение о совместных тренировках поддержал президент США Джо Байден.

В Белом доме также заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине.

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В Минобороны Украины надеются, что F-16 появятся в Украине этой осенью.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что не может сказать, сколько истребителей будет передано и когда это произойдет, но отметил, что постарается ускорить их поставки.

Советник министра обороны Юрий Сак говорил, что Киев хочет получить от 40 до 50 F-16 и сформировать три-четыре эскадрильи.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Военная помощь Истребители F-16 Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины Юрий Игнат

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