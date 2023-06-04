Первый список сформирован. В Воздушных силах рассказали, как будет проходить обучение украинских пилотов на F-16 4 июня, 11:25 Истребитель F-16 (Фото:Ritzau Scanpix/Bo Amstrup via REUTERS)

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинских пилотов будут направлять на обучение на западных истребителях, в частности на F-16, волнами.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

По словам Игната, проблема в обучении большого количества пилотов за раз, заключается в высокой интенсивности работы нашей авиации по врагу.

Видео дня

«Надо воевать здесь, но и надо учиться там. Поэтому на такой ротационной основе будут волнами направляться. В первой волне могут быть несколько десятков пилотов», — пояснил спикер.

Юрий Игнат добавил, что в первой волне будут учиться лучшие и самые опытные пилоты. Приоритет для тех, кто хорошо владеет английским языком.

По словам спикера, приоритет также идет именно на молодежь, которая позже станет наставниками для своих еще более молодых коллег.

Также по мере поставок западной авиации также будут обучаться инженеры и офицеры боевого управления.

Ранее сообщалось, что в Великобритании около 20 украинских пилотов начнут обучение на F-16.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились принять участие в подготовке украинских пилотов на западных истребителях. Британия обещает начать учения уже летом. CNN писало, что решение о совместных тренировках поддержал президент США Джо Байден.

В Белом доме также заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине.

В Минобороны Украины надеются, что F-16 появятся в Украине этой осенью.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что не может сказать, сколько истребителей будет передано и когда это произойдет, но отметил, что постарается ускорить их поставки.

Советник министра обороны Юрий Сак говорил, что Киев хочет получить от 40 до 50 F-16 и сформировать три-четыре эскадрильи.