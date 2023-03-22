В Воздушных силах анонсировали «серьезные решения» для Telegram-каналов, сообщающих о движении ракет и беспилотников 22 марта, 13:18 Юрий Игнат (Фото:Скриншот брифинга Медиацентр Украина/Youtube)

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что против Telegram-каналов, сообщающих о движении вражеских ракет или БПЛА, в ближайшее время примут серьезные решения.

«Выставлять скриншоты и сообщать в реальном времени о движении вражеских воздушных объектов — запрещено», — объяснил в эфире телемарафона Игнат.

По его словам, Telegram-каналы, информирующие о конкретном движении ракет и шахедов, нуждаются в особом контроле.

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«В ближайшее время будут приняты серьезные решения, возможно, будут возбуждены даже уголовные дела, потому что некоторые Telegram-каналы в режиме реального времени представляют информацию о движении БПЛА или ракет», — спикер ПСУ.

Как сказал Юрий Игнат, также неясно откуда некоторые из Telegram-каналов получают скриншоты из систем вираж-планшетов, на изображениях которых указывается время и место нахождения БПЛА, или его исчезновение.

Он предостерег администраторов таких каналов, что информирование врага является преступлением, и поэтому будут приниматься определенные меры.

Также подчеркнул, что подобную информацию Россия учитывает при планировании последующих ракетных атак.

В ночь на среду, 22 марта, в северных областях Украины, в частности в Киеве, была объявлена воздушная тревога: РФ массово атаковала дронами.

В Генштабе сообщили, что украинские защитники уничтожили 16 из 21 запущенного Россией дрона.

В то же время в Ржищеве Киевской области дроны атаковали общежитие и лицей. Четверо человек погибли.