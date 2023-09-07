Удары по промышленному сектору. В Воздушных силах Украины прокомментировали новую ночную атаку РФ 7 сентября, 10:25 Последствия одного из ударов РФ по Одесской области (Фото:www.facebook.com/MNS.GOV.UA?locale=uk_UA)

В четверг, 7 сентября, спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат прокомментировал новый ночной удар РФ по Украине.

По его словам, как и предполагалось, Россия наращивает удары беспилотниками.

«В очередной раз атакована Одесская область, именно южные районы области. Там, где сосредоточена портовая инфраструктура и зерновая индустрия, поэтому мы понимаем, что враг и в дальнейшем продолжает бить именно по промышленному сектору», — сказал он в эфире телемарафона.

Видео дня

Игнат рассказал, что на этот раз россияне атаковали с трех направлений.

Спикер заявил, что в целом РФ выпустила 33 шахеды, 25 были уничтожены.

По его словам, враг всегда использует местность, рельеф, реки для того, чтобы как можно ниже прижимать к земле как ракеты, так и шахеды, а это затрудняет их обнаружение.

В ночь на 7 сентября Россия в очередной раз атаковала дронами-камикадзе Shahed порты Одесской области, в частности Измаил. Также ночью взрывы слышали в Сумской и Донецкой областях.

Это уже четвертая атака Измаильского района за последние пять дней.

В ночь на 6 сентября Россия запустила по Украине несколько групп ударных беспилотников и ракеты различных типов. Дроны около трех часов атаковали Измаильский район Одесской области, где расположены порты Измаил, Килия и Рени, а ракеты ударили по Киеву.