Враг изменил район пуска ракет. В Воздушных силах Украины рассказали детали о ночной атаке РФ

6 сентября, 09:25
Поделиться:
Российские оккупанты 6 сентября атаковали Киев (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Российские оккупанты 6 сентября атаковали Киев (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал детали об атаке, которую страна-агрессор Россия осуществила по Украине в ночь на среду, 6 сентября.

«Вполне естественная, если можно так выразиться, атака от оккупантов. Это ночная атака: с вечера вылетают шахеты, в переходе на следующие сутки, имеется в виду, начиная с 23 часов и они идут разными маршрутами», — сказал он в эфире телемарафона.

Видео дня

По словам спикера, россияне сейчас атакуют преимущественно южные районы Одесской области, страдает припортовая инфраструктура и другие гражданские объекты.

Игнат рассказал, что сегодня с южного и юго-восточного направления запустили 25 шахедов, которые отправились в направлении Одесской области. Кроме того, ближе к утру самолеты стратегической авиации атаковали Украину.

Спикер заявил, что район пуска ракет изменен. Если раньше это был Каспий, то сейчас это западнее Энгельса — оттуда запускают ракеты Х-101, Х-555, Х-55.

По его словам, ракеты были сбиты преимущественно в центральной Украине. Также была сбита баллистическая ракета.

Читайте также:
Мик Райан
Мик Райан
Ударный потенциал Украины растет. Как это меняет ход войны

В ночь на 6 сентября Россия запустила по Украине несколько групп ударных беспилотников и ракеты различных типов. Дроны около трех часов атаковали Измаильский район Одесской области, где расположены порты Измаил, Килия и Рени, а ракеты ударили по Киеву.

Во время ночной атаки РФ украинские военные уничтожили 23 из 33 воздушных целей.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Война России против Украины Юрий Игнат Ракетный удар дроны-камикадзе

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X