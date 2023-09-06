Враг изменил район пуска ракет. В Воздушных силах Украины рассказали детали о ночной атаке РФ 6 сентября, 09:25 Российские оккупанты 6 сентября атаковали Киев (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал детали об атаке, которую страна-агрессор Россия осуществила по Украине в ночь на среду, 6 сентября.

«Вполне естественная, если можно так выразиться, атака от оккупантов. Это ночная атака: с вечера вылетают шахеты, в переходе на следующие сутки, имеется в виду, начиная с 23 часов и они идут разными маршрутами», — сказал он в эфире телемарафона.

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По словам спикера, россияне сейчас атакуют преимущественно южные районы Одесской области, страдает припортовая инфраструктура и другие гражданские объекты.

Игнат рассказал, что сегодня с южного и юго-восточного направления запустили 25 шахедов, которые отправились в направлении Одесской области. Кроме того, ближе к утру самолеты стратегической авиации атаковали Украину.

Спикер заявил, что район пуска ракет изменен. Если раньше это был Каспий, то сейчас это западнее Энгельса — оттуда запускают ракеты Х-101, Х-555, Х-55.

По его словам, ракеты были сбиты преимущественно в центральной Украине. Также была сбита баллистическая ракета.

В ночь на 6 сентября Россия запустила по Украине несколько групп ударных беспилотников и ракеты различных типов. Дроны около трех часов атаковали Измаильский район Одесской области, где расположены порты Измаил, Килия и Рени, а ракеты ударили по Киеву.

Во время ночной атаки РФ украинские военные уничтожили 23 из 33 воздушных целей.