Беспрецедентное количество авиации. В Воздушных силах ВСУ рассказали детали о ночном ударе России по Украине 18 сентября, 10:08 Дым после одного из ударов РФ (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В понедельник, 18 сентября, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал детали о ночном ударе РФ по Украине. По его словам, зафиксировали беспрецедентное количество авиации.

«Уничтожено немало воздушных целей. Да, не все шахеды, но и же направления враг выбирает разные и атаки, вы видите, с разных направлений по разным маршрутам. Атаковали Одесскую, Николаевскую области — это шахедами, а ракеты уничтожили в Днепропетровской, Полтавской и Хмельницкой областях», — сказал он в эфире телемарафона.

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По его словам, то, что удалось сегодня уничтожить все 100% ракет — это действительно удача и профессионализм наших воинов.

Игнат рассказал, что шахеды — непростая цель, несмотря на их небольшую площадь и скорость.

По его словам, сегодня ночью было беспрецедентное количество авиации, несколько десятков бортов в ночное время находились в воздушном пространстве.

«Это и БПЛА, и тактическая авиация, которые атаковали Украину, вместе с теми средствами воздушного нападения, о которых мы говорили: крылатыми ракетами и шахедами», — сказал он.

В ночь на понедельник, 18 сентября, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за новой российской атаки. Россия нанесла удар шахедами по югу Украины и ракетные удары по Хмельницкой области.

Во время ракетной атаки силы ПВО работали в Хмельницкой области. Обломки повредили частные дома, железнодорожные пути, зафиксированы взрывы на производственном предприятии.

В Одесской области в результате налета шахедов повреждена рекреационная инфраструктура.

Во время ночной атаки РФ украинская ПВО уничтожила 18 шахедов и все 17 крылатых ракет.