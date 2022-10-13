«Освобождение Херсона — вопрос времени». У Путина нет ничего, чтобы показать свою силу — интервью с израильским офицером Игалем Левиным 13 октября, 09:10 Эксклюзив НВ Работа украинских военных (Фото:Arsenii Gerasymenko / Facebook)

Если ВСУ удачно будет реализовывать свою задумку, то нет ни одного препятствия на пути освобождения Херсона, убежден офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин.

В интервью Радио НВ он объяснил, почему бомбежка территории Украины, это только «шоу для царя и всех его подданных»; как диктатор Владимир Путин переходит к этапу наполеоновских войн и сколько дронов-камикадзе Shahed-136 Иран может передать России.

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— Статья в The New York Times вышла с заголовком: «Бомбить Киев для того, чтобы он сдался? История говорит, что это не сработает». Автор анализирует разные случаи того, когда какая-то страна бомбила города другой страны, а это только объединяло жителей. Ракетные удары палестинцев по израильским городам, как считает автор, возможно, наиболее близкая параллель с ударами Путина по Украине, вызвала то, что поддержка сторонников жесткой линии в Израиле выросла на целых шесть процентов. Почему бомбежка городов не работает для того, чтобы достичь тех целей, которые ставит Путин?

— Очевидно, что это не работает. Я уверен, что в Кремле тоже это прекрасно понимают.

Путин отдал этот приказ, потому что у него нет никаких других инструментов. Ему нужно показать перед силовым аппаратом, что Министерство обороны работает, что ситуация с Крымским мостом плюс постоянные неудачи на фронте не останутся без ответа.

Давайте посмотрим реально: что есть у Путина, чтобы показать свою силу? Ничего нет. У него нет ни одного успеха на поле боя, у него нет возможности провести какую-то большую наступательную операцию, чтобы показать какое-то шоу, как высадка морского десанта или что-то такое. Он ничего не может. Поэтому единственное, что у него остается — это массированный удар.

При этом военная эффективность здесь нулевая и даже обратная. Мы видим обещания большей поддержки со стороны западных партнеров, больше консолидации, сплоченности вокруг Украины и в самой Украине, конечно же. Это еще больше озлобляет людей, еще больше подхлестывает их идти добровольцами в армию, волонтерить, переводить деньги волонтерам и так далее.

— Многие эксперты сходятся во мнении, что главная цель этих ракетных обстрелов 10−11 октября — это пропагандистский эффект внутри России: усмирить ультранационалистов, вдохновить так называемых чмобиков — частично мобилизованных, перебить эффект от взорванного Керченского моста. Вы тоже соглашаетесь с этим выводом?

— Да, полностью. Это театральное шоу исключительно для внутреннего потребления. Я почти даже уверен, что те, кто там у них в Генштабе создавал банк целей (стеклянный мост [в Киеве] и так далее), понимали, что никакой военной, практической ценности не будет. То есть, они понимали, что устраивают шоу для царя и всех его подданных, и других лоялистов.

Ракетный террор 10-11 октября

— Аналитики CIT уверены, что ракет Калибр у России осталось совсем немного, что, по их мнению, должен был остаться некий неприкосновенный запас. Но даже они удивлялись, что 11 октября эти обстрелы повторились. Это означает, что Россия этот неприкосновенный запас все-таки готова тратить прямо сейчас, все-таки Крымский мост? Или Калибров у России больше, чем мы думали?

— Дело не в том, что больше, чем мы думали, дело в том, что какую-то часть вооружения всегда вы оставляете, что называется, на «черный день» — на случай, если эскалация конфликта произойдет.

Никогда не нужно думать, что у них есть сто ракет и они все сто ракет отстреляли. Нет, они отстреляют 50, еще 20 оставят на какие-то такие мероприятия, еще у них остается 30 на случай ЧП. Вы всегда так разделяете свое вооружение.

Я уверен, что у них есть еще ракеты для еще одного массированного удара или даже двух. Не нужно думать, что сейчас они отстреляли какие-то последние запасы, ни в коем случае.

Они используют С-300 для ударов по наземным целям, которые предназначены [для них], но не от хорошей жизни это делается. Ещё в Советском Союзе заложено [в С-300] наносить удары по наземным целям, но все равно это не их профильное предназначение.

Использование иранских дронов Shahed-136 — примитивных, которых больше половины сбивают, — это как раз не от хорошей жизни происходит. Зачем им использовать эти примитивные Шахиды, которые сбиваются, если у вас, допустим, нормальное количество нормальных крылатых, тактических ракет?

Резюмируя. Ракет действительно, видимо, больше половины использовано. Еще в начале августа ГУР сообщали, что где-то 60% ракет они использовали. Я склонен доверять сообщениям от ГУР. Какое-то количество ракет у них осталось, но в целом [запас] подходит к концу. Но все равно еще остаются запасы для массированных ударов.

— Вы говорили о том, что таким образом Россия отвлекает свое население от того, что у них в буквальном смысле ноль побед на фронтах. А так ли это? Действительно ли у них ноль побед? Из сообщений украинского Генштаба мы видим, что россияне продолжали вести штурм в направлении Бахмута, Соледара. Почему они, как бараны, туда уперлись? Есть информация, что этой операцией занимаются «вагнеровцы» и зеки.

— Если у вас боевые порядки состоят из такого разношерстного зоопарка — у вас там и «вагнеровцы», и зеки, которые ничему не обучены, с очень дрянной дисциплиной; если вам еще чмобиков туда добавили, у вас есть боевики из ОРДЛО, у вас есть какие-то регулярные части ВС РФ — то мне сложно представить, как всем этим как-то управлять, координировать.

Еще умножаем это все на ужасную связь у них на поле боя. У нас есть много свидетельств с той стороны, когда у них одни отряды не знали, что делают другие отряды. У них ужасно отвратительная координация.

На направлении Бахмута недавно они провели атаку 100 человек — какие-то там то ли мобилизованные, то ли это зеки были, под вагнеровским зонтиком. Сто человек, поделенные на два подразделения по 50 человек, рота поделенная на два — такие вот раздутые взводы или четыре взвода… Две группы по 50 выступали первым порядком, только с пулеметами и автоматами, как во времена Наполеона. Я сначала не поверил, когда это узнал, пока мне не передали информацию. И Украина их обнаружила, навела огонь, их просто побили в открытом поле. Они там поубегали, поуходили, просто были побиты, разбиты.

Я не знаю, это какое-то больное воображение какого-то больного командира было, или мы видим такую тенденцию, чем больше чмобиков у них будет… Потому что в дальнейшем вооружение им не поступит, у них же не появятся ни ракеты GMLRS, у них не появятся высокоточные какие-то всевозможные снаряды, которые передают Украине. У них этого всего не появится. А вот людей они призывают. И если они дальше продолжать будут именно таким способом, методом воевать — «удачи» им. Мы просто будем видеть списки убитых и раненых, которые будут только расти.

— Можно констатировать, что Россия переходит к этапу наполеоновских войн?

— Можно так это называть. На самом деле, над этим смеялись, думали, насколько это вообще реально возможно. Идея была в том, что они призывают этих мобилизованных, и их будут использовать просто, чтобы затыкать фронт, ставить их в окопах. Мы видим, как они там строят эти окопы а-ля Первая мировая война, с этими прямыми траншеями и так далее. Вот это все будут затыкать ими.

Тут мы увидели именно наступление без ничего — без поддержки, просто с легким оружием. Да, просто открытое пространство, они просто как мыши по норам прячутся, и им просто насыпают — уничтожают методично одного за другим.

Мне сложно представить, что это за тактика, кто отдавал эти приказы, зачем это делается? Это абсолютно глупо, нелепо.

Пожелаем им удачи, отличная тактика с точки зрения Украины, ВСУ. Пусть продолжают.

— Оперативное командование Юг сообщило о том, что в Херсонской области освобождены еще пять населенных пунктов. Речь идет о Нововасильевке, Новогригорьевке, Новой Каменки, Трифоновке и селе Червоное в Бериславском районе. Что мы можем говорить о том, что происходит на юге?

— Когда официально заявляют об освобожденных пунктах, имеется ввиду, что там уже закрепились, значит, фронт намного дальше. То есть, фронт не проходит по этим селам или рядом, а находится намного дальше. Украина заявляет про освобожденные населенные пункты не в момент, когда их освободили, а когда уже фронт выдвинулся вперед, а наши силы смогли в этих населенных пунктах закрепиться.

Такие официальные заявления позитивные, хорошие, не только самим фактом, а пониманием того, что фронт двигается, наступление развивается. Все военные аналитики в мире (кстати, не только в Украине) сходятся в консенсусе, что освобождение Херсона — это вопрос времени. То есть, это произойдет.

— А на чем основаны такие выводы?

— На том, что у них ужасное там положение. Про это уже много сказано было. В плане обеспечения, логистики, много чего. Мы видим, что им не удается удерживать весь этот плацдарм на правом берегу, Украина методично реализует все свои планы: десятки километров освобождены, населенные пункты. От мертвых сел до вполне живых населенных пунктов, больших, как Высокополье.

Кстати, Давыдов Брод, про который много говорили, освобожден был. Даже там оказались местные жители, которые были освобождены. То есть, это не было абсолютно мертвым населенным пунктом, как бывает иногда с некоторыми крохотными селами, которые на карте обозначены, но на самом деле там никто не живет давно. Или просто все покинули, когда пришли русские.

Сейчас мы знаем, что они перекидывают мобилизованных в Херсонскую область на левый берег. Мне сложно представить, как они могут помочь удержанию Херсона. Они в конечном итоге попадут в этот огромный большой котел. Какие-то там виды вооружений, новые оперативные планы, какие-то подразделения подготовленные, которые могут что-то провести, какие-то наступательные операции — этого всего нет.

Поэтому если ВСУ удачно будет реализовывать свою задумку, нет ни одного препятствия, которое должно как-то удержать от освобождения Херсона.

— На левом берегу Днепра находится другой важный населенный пункт Новая Каховка. Многие говорят о том, что это стратегически важный пункт непосредственно для оккупантов, потому что там вода в Крым и много других факторов. Как вы считаете, насколько более сложной будет операция по освобождению Новой Каховки?

— Не знаю, это тактический уровень. О таких вещах невозможно говорить, если вы не владеете информацией с мест. Насколько сложным будет освобождение Мелитополя, насколько сложным будет освобождение Бердянска, допустим, рывок к нему, освобождение Мариуполя и так далее?

Мы ведь не знаем задумку Генерального Штаба. Хотят ли они форсировать реку? Или удар будет со стороны Запорожья? Или вообще ударов не будет, а на самом деле сейчас будет освобождение Луганщины. Мы ведь этого всего не знаем. Очевидно, что направления и удары всегда одни.

Даже если мы увидим украинское наступление по всему фронту, конечно же, все равно генеральный главный удар будет одним. Даже если будет наступление на Сватово, на Новую Каховку, на Херсон, на Запорожском направлении, Угледар и так далее — все равно будут все сковывающие, только один будет основным. Мы этого не знаем.

Не владея информацией о количестве наших сил, я не могу делать такие выводы, насколько это будет сложно или не сложно.

В любом случае наступление — это всегда сложно. Наступательная операция, даже если она удается успешно, все равно это максимально сложно. Это самый сложный вид боя — наступление.

— Я знаю, что у вас есть связь с некоторыми нашими военными на юге. Есть ли официальные или неофициальные подтверждения того, что действительно на юге Украины начались проблемы со Старлинками? Такая новость появилась в контексте тех скандальных твиттов Илона Маска. Выглядит немножко как дезинформация. Возможно, это действительно происходит. Знаете ли вы об этом?

— История со Старлинками никак не связана с Илоном Маском. Тем более этим занимается Министерство обороны США. Нужно понимать, что это не то, чтобы была инициатива Маска передать Старлинки, развернуть всю эту сеть. Его попросили и он это сделал.

Территория, которая была покрыта, — это была территория только подконтрольная Украине. А так как Украина сейчас стремительно освободила большие территории, которые еще только вчера были захвачены Россией, то там просто нет покрытия Старлинка. Вот и все.

Американцы не хотели, чтобы покрытием Старлинка могли пользоваться и русские. Поэтому просто нужно расширить это покрытие. А как это сделать? Технический момент, я не знаю, я не специалист по Старлинкам.

Тут нет никакого заговора и нет никакой связи с этими бредовыми заявлениями Маска на счет Крыма.

— Белорусский диктатор Александр Лукашенко и все его силовики говорят о развертывании региональной группировки в Беларуси. Мы поговорили среди прочего с Валерием Сахащиком. Фактически он занимает должность министра обороны в переходном кабинете Светланы Тихановской. Он профессиональный военный. Он считает, если анализировать то, как развиваются события, что Путин все-таки рассчитывает совершить второе наступление со стороны Беларуси. Действительна ли велика угроза второго наступления со стороны Беларуси?

— Угроза существует постоянно, она никогда никуда не исчезала. Просто сейчас она невысокая. Я считаю, что вероятность наступления со стороны Беларуси невысокая. Все, что там происходит — переброска российский солдат, всевозможные громкие заявления Лукашенко и не только, все эти телодвижения, организации штабов, учения — все это делается для того, чтобы приковывать украинские части к северным границам. Кремлю это выгодно. Все эти части могли воевать на юге, на востоке. Они прикованы на случай, если все-таки Беларусь вступит в войну своей армией. Так-то это государство-агрессор, понятно, но именно своими Вооруженными силами.

Я не думаю, что прямо завтра это произойдет. Но надо быть готовыми. Я уверен, что Генеральный штаб прекрасно осведомлен, следит за всеми развертываниями, и у Генштаба ВСУ есть адекватные контрмеры, что нужно делать в случае, если они все-таки оттуда пойдут.

— Во время онлайн-встречи стран Большой семерки президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что наша разведка узнала о том, что Россия заказала у Ирана 2400 беспилотников Shahed-136. Вы сомневаетесь в том, что Иран может поставить 2400 беспилотников в Россию. Могли бы вы больше об этом рассказать?

— Ключевое у Зеленского, что заказали. Заказали — это может быть на год, на пять, на 10, на 50 лет и так далее. Очевидно, что это политическое заявление, оно сделано для западных партнеров, чтобы показать, что Россия собирается воевать годы. Идея была такой: они заказывают военное оборудование на долгие годы вперед, они собираются долго воевать с нами, поэтому нужна долгосрочная поддержка, в том числе всевозможные [системы] ПВО.

Кстати, сейчас заявили уже и НАТО, и США, и Германия, что предоставят и предоставляют уже системы и NASAMS, и другие.

Сам Иран прямо передать, конечно же, не мог эти тысячи машин. Кстати, я на своем канале опубликовал видео, как в Израиле уничтожают два иранских беспилотника, которые вторглись в воздушное пространство.

Представим себе, что Иран производит их тысячами. Как это, что это? Тысячи машин могут легко войти в воздушное пространство Израиля? Который крохотный, размером с Киевскую область? Буквально пару минут и они уже могут поразить важные цели. Это не Украина, где лететь сотни тысячи километров нужно. И Израиль ничего с этим не сделает. Израиль сидит на расслабоне (а я в курсе состояния израильской армии, что там происходит), не разворачивает какие-то тактические комплексы для уничтожения таких целей.

Поэтому это политическое заявление. Видимо, речь идет о долгосрочной очень перспективе — на годы.

Возможно, действительно была куплена лицензия, а они производятся. Сейчас много очень разгоняют информации без доказательств. И в Китае, в каких-то арабских странах наладили производство, и в самой России. Этим объясняется, почему они Герань-2 это называют, а не Shahed. Украина же Байрактары называет Байкрактарами, она же не переименовала их никак. И обычно вообще оружие не переименовывают, если где-то закупили. А здесь — Герань-2.

В обломках этих машин иногда видны какие-то небольшие конструктивные изменения. Это все может указывать вполне на то, что их производят [в России]. Тогда да, понятно: даже со всеми санкциями Россия намного богаче и сильнее, чем подсанкционный Иран. Иран может произвести 200 беспилотников, Россия произведет таких беспилотников 500, например. Возможно, Зеленский имел ввиду, что есть задумка, планы произвести в течении нескольких лет больше 2000 штук. Тогда это выглядит логичным.

— Можно себе предположить, что если бы у Ирана сейчас была 1000 таких дронов, то они скорее бы направили их на Израиль, или, скажем, хуситы их бы использовали в Йемене, а не отдавали бы их России?

— Да, хуситы используют их относительно ограничено. Плюс не направили бы в Израиль прямо сейчас, но в самом Израиле армия занялась бы этим вопросом. Например, я бы знал, я бы об этом написал, естественно, что Израиль решает вопрос тысячи таких машин.

Израиль осведомлен о дронах-камикадзе Shahed. Есть написанные научные работы. Там атакуют израильские танкеры, иранские танкеры в рамках противостояния Израиля и Ирана. Так вот Shahedами в 2021 году был атакован танкер. И обломки попали в руки Израиля, Израиль изучил.

То есть, Израиль изучает эти дроны, Израиль осведомлен. И если бы речь шла действительно о тысячах, которые может производить Иран, кому-то передавать, в Израиле уже предпринимали бы меры, об этом писали бы, говорили бы, в армии были б реформы на то, чтобы защищаться от них. Этого всего не делается.

Я допускаю, что они (Россиия — ред.) могли наладить производство, возможно. Все-таки это не такая уж ультрасложная машина — полукустарная, с довольно простыми приборами.

— Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что на ближайшей встрече в формате Рамштайн в первую очередь будут обсуждать поставку дополнительных систем ПВО. Мы видим, что каждый раз нужен дополнительный пинок для наших стран-партнеров, что нам нужны эти системы. А какие реальные возможности, чтобы нам эти системы предоставлять? Их нужно долго изготавливать? Или они где-то все-таки есть, и их можно нам передать?

— Многие системы нужно изготавливать, кстати. Столтенберг подчеркнул, что страны НАТО должны наладить производство всевозможных систем для того, чтобы передавать их Украине. Известно, что в самом США производят оружие, которое будет передано Украине, в том числе GMLRS ракеты. Кстати, тестируются новые ракеты GMLRS с увеличенной дальностью — больше 100 километров. И уже заявлено было корпорацией Lockheed Martin, что они будут переданы партнерам. Не названо каким, но куда-то они будут переданы, Это не только для пользования США.

Поэтому, конечно же, все это оружие в долгосрочной перспективе нужно производить.

И есть ремарка на счет пинка. Нужно разделять все-таки политические разделения и работу между, скажем, Пентагоном и Генштабом ВСУ. Она не по заявлению идет. Там все-таки есть заказы, которые Украина делает в зависимости от своих планов. Мы не знаем, какие конкретно там заказы. А Пентагон их реализует. А вот заявления, что «мы дадим больше, ускорим поставку», — это больше политические заявления. Но они тоже важны, конечно же, несомненно.