«Методички не успели сверить». Какую провокацию могла готовить ФСБ на территории России и как им помешали — интервью с Игалем Левиным 3 марта, 22:00 Эксклюзив NV Представитель Сил специальных операций на фото не имеет отношения к инциденту в Брянской области (Фото:Командование Сил специальных операций ВС Украины / Facebook)

Военный аналитик, офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин в интервью Radio NV проанализировал противоречивые события в Брянской области и то, что происходит вокруг обороны Бахмута, а также рассказал о том, что будет делать российская армия во время оттепели.

— Хочу поговорить с вами о том, что происходило в Брянской области. 2 марта мы получали противоречивые сведения. Сначала мы слышали, что мертвые мальчики превращались в раненых девочек, какие-то заложники. В конец концов мы увидели два видео, где люди представились Русским добровольческим корпусом, который пришел освобождать Россию. Потом этот Русский добровольческий корпус, кажется, покинул Брянскую область. На следующий день появлялись новости о том, что там какие-то российские автомобили подрывались на минах. Что вы поняли из этой ситуации?

Видео дня

— Все предельно понятно. Русский добровольческий корпус — это не фейк, он существует. Это граждане России, этнические русские. Если судить по их заявлениям, интервью, которые они давали в прошлом, они не сторонники режима Путина.

Более того, они не сторонники Российской Федерации именно, как империи. В одном из интервью с их лидером или командиром озвучено, что ему важно, чтобы русские жили в своем государстве, то есть, будь это русское национальное государство или русская республика в границах, пускай, даже Московии или Европейской части России. Но если там русские будут жить в достатке, то для него это не проблема.

Такое явление не новое. Во всех войнах всегда были те, кто не согласны с режимом врага. Известно, например, что в антигитлеровской коалиции были немцы-антифашисты, которые сражались в французских частях где-нибудь в подразделениях, в партизанские движения уходили — немцы, патриоты Германии, но они были абсолютно несогласны с политикой Третьего рейха. И в других тоже конфликтах, войнах мы такое наблюдаем. Поэтому это явление не новое.

Я не отрицаю варианта, что в будущем будет больше таких событий на территории России. В конечном итоге, как заявляли в ГУР, это дело России. Что там происходит в России, кто там воюет: одни русские с другими русскими, добровольческий корпус против официальной российской армии, ВС РФ, российская империя или русское национальное государство — это их дела, их заботы, их проблемы.

— Владимир Осечкин — правозащитник организации Гулагу-нет! Очень интересная версия из его уст прозвучала. Он сказал о том, что его источники ему сообщили, что якобы на этот день Россия как раз планировала некую большую провокацию — то что называется false flag operation. Как раз там бы были какие-то заложники. Этим и объясняются такие странные сообщения, которые начали появляться в пропагандистских каналах — и про заложников, и про обстрелянный школьный автобус и еще много чего. А нужны ли сейчас России вот такие провокации на своей территории? И если да, то для чего, какую цель они бы могли преследовать?

— Всевозможные операции часто многоуровневые бывают. Вы можете знать, что враг, например, готовит серию провокаций и действовать на опережение. Более того, нужно понимать, что война, боевые действия, не происходят линейно. То есть у вас не бодаются два отряда, два подразделения, две спецгруппы, две агентуры… Это всегда очень многоуровнево, многослойно. Это грамотно делается. Можно, конечно, бодаться лоб в лоб, но это просто бессмысленное кровавое месиво.