Украина представила обновленную САУ Богдана на международной выставке вооружения в ОАЭ 22 февраля, 16:46 Алексей Резников за рулем САУ Богдана (Фото:Резніков Олексій / Facebook)

На международной выставке вооружений и военной техники IDEX-2023 в Абу-Даби представили обновленную украинскую самоходную артиллерийскую установку 2С22 Богдана Краматорского завода тяжелого станкостроения. Об этом сообщает Милитарный.

На стенде САУ сказано, что она адаптирована для быстрого развертывания на любой местности, имеет компьютеризированную систему автоматического наведения и сопровождения цели и весит 28 тонн. По данным производителя, 155-мм САУ может вести огонь со скоростью до пяти выстрелов в минуту, ее боекомплект — 20 снарядов, а экипаж — пять человек.



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Заказчику предлагают выбрать разные модификации САУ — на шасси грузовиков производства компаний Tatra, Kraz или MAN.

«Выставочные образцы были представлены в виде САУ на шасси украинского грузовика КрАЗ 6×6 и альтернативного варианта на базе чешской Tatra T815 8×8 с бронированной кабиной от компании Украинская бронетехника», — пишет Милитарный.

Инфографика: Forces Operations Blog via Мілітарний

АрміяInform сообщала, что на IDEX 2023 также представили украинские «дроны-камикадзе», боеприпасы RAM-II, созданные на базе беспилотника Лелека-100.

Ранее министр обороны Алексей Резников в интервью изданию Бабель рассказал, что Минобороны заключило контракт на производство 155-мм САУ Богдана. По его словам, «первые дивизионы» будут уже весной 2023 года.

До этого глава Минобороны сообщил, что весь 2022 год ведомство, не афишируя этого, закупало вооружение и технику у украинских производителей, а «там, где было возможно, в рамках компетенции способствовало развертыванию в новых локациях и увеличению мощностей».

По его словам, САУ Богдана прошла испытания на поле боя и будет поддерживать на фронте танки западного производства.

Богдана — первая украинская гаубица с пушкой 155-миллиметрового калибра, соответствующая стандартам НАТО. До 2022 года на вооружении украинской армии находились орудия советского 152-миллиметрового калибра.

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