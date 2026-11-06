Кабинет Министров утвердил единый порядок идентификации тел погибших военнослужащих и гражданских лиц

6 ноября, 15:45
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Корецкий заявил, что правительство устраняет лишние задержки, повышает качество исследований и делает взаимодействие команд более слаженным на каждом этапе (Фото: Сергей Корецкий / Telegram)

Корецкий заявил, что правительство устраняет лишние задержки, повышает качество исследований и делает взаимодействие команд более слаженным на каждом этапе (Фото: Сергей Корецкий / Telegram)

Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что правительство утвердило единый порядок работы межведомственных региональных групп, занимающихся идентификацией тел погибших военнослужащих и гражданских лиц.

Об этом он сообщил в пятницу, 6 ноября.

Глава правительства отметил, что отныне для всех будут действовать единые правила проведения осмотров, судебно-медицинских исследований, отбора биологических образцов и документирования. Также внедрена единая система кодирования, чтобы обеспечить точность учета и предотвратить утрату данных, необходимых для установления личности.

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Корецкий говорит, что таким образом Кабмин устраняет лишние задержки, повышает качество исследований и делает взаимодействие команд более слаженным на каждом этапе. По его словам, эта работа была начата совместно с Минздравом, МВД и Минобороны, а также при поддержке Офиса президента.

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Корецкий сообщил, что правительство также усиливает судебно-медицинскую экспертизу. В проекте бюджета на 2027 год на эти цели предусмотрено более 600 млн грн, в частности на оснащение региональных бюро.

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Кабинет министров Украины Сергей Корецкий погибшие на войне

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