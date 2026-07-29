С 30 июля возможность воспользоваться упрощенной цифровой процедурой по получению налогового номера стала доступной для любого гражданина Украины, находящегося за границей (Фото: diia.gov.ua)

Министерство иностранных дел Украины совместно с Государственной налоговой службой расширяют для граждан Украины, находящихся за границей , доступ к получению налогового номера (РНОКПП) по упрощенной цифровой процедуре.

Об этом 29 июля сообщается на официальном сайте МИД.

Как сообщили в ведомстве, ранее была запущена пилотная версия сервиса — оформление РНОКПП детям в возрасте до 18 лет по заявлению одного из родителей, которое необходимо было подать через личный кабинет системы «е-Консул» либо через посольство или консульство Украины.

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С 30 июля возможность воспользоваться услугой стала доступной для любого гражданина Украины, находящегося за границей и имеющего действительный документ, удостоверяющий личность, сообщили в МИД.

Заявление на получение услуги может подаваться:

Гражданами Украины в возрасте от 14 лет — для подачи заявления необходимо лично обратиться в ближайшее посольство или консульское учреждение Украины;

Через представителя, действующего на основании нотариально удостоверенной доверенности или соответствующего документа, подтверждающего полномочия законного представителя лица (опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели детских домов семейного типа, патронатные воспитатели, руководители соответствующих институциональных учреждений и т. д. ). Заявление можно подать как онлайн через личный электронный кабинет в системе е-Консул, так и в посольство или консульство.

). Заявление можно подать как онлайн через личный электронный кабинет в системе е-Консул, так и в посольство или консульство. Самостоятельная подача заявления через личный электронный кабинет в системе «е-Консул» осуществляется бесплатно; при подаче заявления через посольство или консульское учреждение Украины взимается консульский сбор за автоматизированную обработку данных — $40 / 37 евро .

Фото: mfa.gov.ua

24 марта занимавшая тогда должность заместителя министра цифровой трансформации Валерия Коваль заявила, что в Украине в ближайшие месяцы в приложение «Дія» добавят электронный формат налогового номера.

По ее словам, в ведомстве готовят отдельный электронный документ — налоговый номер в формате PDF с QR-кодом. Его можно будет сгенерировать в приложении «Дія», сохранить, а при необходимости — распечатать и использовать вместо бумажного варианта, заявила чиновница.

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Глава МИД Украины Андрей Сибига во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 29 мая заявил, что за границу вынужденно выехали около 8 миллионов граждан Украины, поэтому официальный Киев работает над мерами по стимулированию их возвращения домой.

«По нашим данным, за границей вынужденно находятся не шесть, а восемь миллионов украинцев. Для нас это действительно становится вызовом в сфере безопасности. Мы прямо говорим, что будут приняты необходимые меры и разработаны шаги для стимулирования возвращения украинцев домой или создания для этого надлежащих условий», — сказал Сибига.