Идентифицированы российские военные, которые убили охранника в Буче — Офис генпрокурора 14 сентября, 12:13 В Офисе генпрокурора сообщили, что идентифицированы российские военные, которые убили охранника в Буче (Фото:https://t.me/pgo_gov_ua)

Идентифицированы российские военные, которые убили охранника в Буче 27 февраля 2022 года, им объявили подозрение, об этом сообщил Офис генпрокурора в четверг, 14 сентября.

В пресс-службе Офиса генпрокурора сообщили, что двум командирам, заряжающему самоходных артиллерийских орудий и старшему разведчику-дальномеру 1-й самоходной артиллерийской батареи в составе 76-й десантно-штурмовой дивизии РФ инкриминируют совершение нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 УК Украины). Деяния наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

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По данным следствия, 27 февраля 2022 года во время движения колонны российских войск по городу Буча старший офицер самоходной артбатареи отдал приказ подчиненным военнослужащим РФ. Через радиосвязь он приказал идентифицировать всех, кто был одет в черную одежду, как врагов.

В прокуратуре заявили, что такая инструкция по идентификации врага могла привести к случайным жертвам среди гражданских, поскольку многие из них могли носить атрибуты черного цвета. Из-за того, что в приказе не был соблюден принцип различения, командир батареи нарушил нормы международного гуманитарного права.

Его подчиненные оккупанты, получив преступный приказ, согласились его выполнить. При этом опирались на принцип круговой поруки в военном формировании.

Затем военнослужащие 1-й самоходной артиллерийской батареи заметили возле магазина Новус в Буче мужчину. Он был одет в служебную одежду черного цвета с обозначением Охрана Новус.

Охранник не имел оружия и не представлял никакой угрозы для оккупантов. Однако во исполнение преступного приказа командира они открыли огонь из автоматического огнестрельного оружия по гражданскому. В результате действий российских военных мужчина получил ранение, от которого скончался.

Войска РФ зашли в Бучу в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину. После бегства российских оккупантов из Киевской области в конце марта 2022 года мир увидел результаты их зверств, жертвами которых стали сотни людей. В Буче, Ирпене и вдоль Житомирской трассы были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

14 апреля Верховная Рада признала действия России и ее армии геноцидом украинского народа.