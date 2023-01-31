Застрелил, расчленил тело и поджег. Правоохранители идентифицировали российского военного, который убил фермера в Харьковской области
Российский оккупант (Фото:www.facebook.com/ssu.kharkiv)
Прокуроры идентифицировали российского военного, который убил фермера во время оккупации Купянского района Харьковской области.
Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура во вторник, 31 января, в Facebook.
Досудебным расследованием установлено, что 31 июля 2022 военный 7 отдельного мотострелкового полка родом из Курской области РФ вместе с другими российскими оккупантами приехал в фермерское хозяйство в селе Безмятежное Купянского района, владельцем которого был мужчина с активной проукраинской позицией родом из Закарпатской области. Односельчане называли его «Вуйком».
«Военный вышел из автомобиля и сказал владельцу фермерского хозяйства подойти к нему под предлогом помощи в ремонте автомобиля», — говорится в сообщении.
По информации ведомства, когда фермер подошел к нему, военный выстрелил ему в голову. Мужчина упал на землю и умер на месте.
После этого российский военнослужащий расчленил тело убитого, часть положил в автомобиль, на котором приехали оккупанты, и поджег.
Чтобы скрыть циничное преступление, военный забрал отрубленные остатки тела фермера и выбросил их по дороге в село Вишневое Купянского района.
Правоохранители устанавливают других российских военных, причастных к совершению этого преступления.
При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры заочно сообщено о подозрении военнослужащему ВС РФ по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Досудебное расследование проводит СВ Управления СБУ в Харьковской области, оперативное сопровождение - ГВ КР Управления СБУ в Харьковской области.