Застрелил, расчленил тело и поджег. Правоохранители идентифицировали российского военного, который убил фермера в Харьковской области

31 января, 13:12
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Российский оккупант (Фото:www.facebook.com/ssu.kharkiv)

Российский оккупант (Фото:www.facebook.com/ssu.kharkiv)

Прокуроры идентифицировали российского военного, который убил фермера во время оккупации Купянского района Харьковской области.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура во вторник, 31 января, в Facebook.

Досудебным расследованием установлено, что 31 июля 2022 военный 7 отдельного мотострелкового полка родом из Курской области РФ вместе с другими российскими оккупантами приехал в фермерское хозяйство в селе Безмятежное Купянского района, владельцем которого был мужчина с активной проукраинской позицией родом из Закарпатской области. Односельчане называли его «Вуйком».

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«Военный вышел из автомобиля и сказал владельцу фермерского хозяйства подойти к нему под предлогом помощи в ремонте автомобиля», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, когда фермер подошел к нему, военный выстрелил ему в голову. Мужчина упал на землю и умер на месте.

После этого российский военнослужащий расчленил тело убитого, часть положил в автомобиль, на котором приехали оккупанты, и поджег.

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Чтобы скрыть циничное преступление, военный забрал отрубленные остатки тела фермера и выбросил их по дороге в село Вишневое Купянского района.

Правоохранители устанавливают других российских военных, причастных к совершению этого преступления.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры заочно сообщено о подозрении военнослужащему ВС РФ по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Досудебное расследование проводит СВ Управления СБУ в Харьковской области, оперативное сопровождение - ГВ КР Управления СБУ в Харьковской области.

https://www.youtube.com/watch?v=AU8An2fP7bA
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Харьковская область Убийства Война России против Украины

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