Идеальная жена. Что на самом деле думают мужчины о своих женщинах

70% опрошенных мужчин считают, что женщина должна заботиться о доме и готовить для семьи. Это результаты исследования этого года под названием Современное понимание маскулинности. Отношение мужчин к гендерным стереотипам и насилию в отношении женщин, которое проводил Институт демографии и социальных исследований совместно с Минсоцполитики и украинским представительством Фонда народонаселения ООН. Чего хотят мужчины - в сюжете Радио НВ.

Гендерные стереотипы, маскированные под добродетели идеальной жены

Опрошено более полутора тысяч мужчин 18-59 лет из разных регионов Украины, кроме Крыма.

Более трети опрошенных считают, что предупреждение нежелательной беременности - обязанность женщины

Это было первый комплексный национальный опрос среди мужчин по гендерным стереотипам и домашнему насилию, рассказала старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени Птухи Национальной академии наук Украины Анна Герасименко.

Гендерные стереотипы относительно разделения домашнего труда в украинских мужчин довольно стабильны, заметила ученый, и формируются они еще с детства.

"К женщинам выдвигался целый ряд пожеланий, требований, ожиданий, они должны быть там и красивыми, и умными, и с соответствующими моральными качествами, и умелыми в ведении домохозяйств, и заботиться о детях, а также иметь терпение, умение сглаживать конфликтные ситуации, уступать мужчине во всем. Эти качества считаются очень хорошими качествами с точки зрения семейной жизни", - отметила Герасименко.

Впрочем молодые мужчины 18-30 лет имеют меньше гендерных стереотипов, чем старшие мужчины, подчеркнула Герасименко.

Гендерные стереотипы относительно разделения домашнего труда в украинских мужчин довольно стабильны

Они более склонны к мнению, что семейные обязанности должны распределяться поровну, а супруги должны быть одинаково привлечены к воспитанию детей.

Молодые мужчины чаще приобщаются к партнерским родам, чаще посещают медицинские учреждения вместе с женами. Большинство опрошенных мужчин согласились с тем, что именно они должны содержать семью.

В то же время 10% респондентов считают, что женщина должна терпеть насилие, чтобы сохранить семью. А почти каждый пятый согласен, что человек может ударить женщину в случае супружеской измены. Более 60% опрошенных ответили, что женщина должна сразу отвечать согласием, когда мужчина выражает сексуальное желание.

Что на самом деле думают мужчины

Более половины мужчин сообщили, что имеют одинаковый уровень образования с партнершами. 17% мужчин имели более высокие образовательные достижения. Каждый 5 респондент имел низкий уровень образования, чем партнерша. Эти данные хорошо демонстрируют распространенные среди женщин установки на получение высшего образования, говорится в исследовании.

В то время как значительное количество мужчин было настроено на получение профессионально-технического образования.

Каждый пятый из опрошенных может ударить женщину в случае супружеской измены

Каждый 10 опрошенный считает, что предоставление женщинам прав приводит к ущемлению прав мужчин, а женщины, которые выходят на рынок труда, отбирают рабочие места у мужчин.

Треть респондентов соглашаются, что для мужчины гораздо важнее иметь собственное время или хобби, тогда как женщинам для ощущения полноты жизни вполне хватает семьи, говорится в исследовании.

В устных комментариях мужчины признают, что вполне способны выполнять домашнюю работу, однако большинство отнесли к чисто женским обязанностям такие занятия, как стирка белья, приготовление пищи и мытье посуды, а также уборка дома.

Более трети опрошенных считают, что предупреждение нежелательной беременности - обязанность женщины. В то же время каждый 5 человек считает, что использование женщинами средств контрацепции формирует нежелательные предпосылки для чрезмерной сексуальной свободы.

Модерновые мужчины vs кухонная хранительница

Стереотипы о роли женщины как хранительницы - устаревшие, комментирует глава общественной организации Лига защиты прав женщин Александра Голуб. Женщину в современном обществе следует воспринимать как партнершу, считает она. По ее мнению, молодежь имеет уже другое представление о роли женщин и мужчин в семье.

Молодые мужчины рассматривают семью как партнерство двух человек, которые равны, рассказала Голуб.

Молодые мужчины рассматривают семью как партнерство двух человек, которые равны

Но почти 70% мужчин, согласно исследованию, считают, что мужчина должен иметь решающее слово в семье, а женщина должна быть покладистой.

"Очень многие люди живут теми старыми стереотипами, которые утверждают, что место женщины на кухне, что женщина - хранительница, что она должна быть покорной. Я все же хочу думать, что наши мужчины стали более модерновыми и современными. Они воспринимают женщин, как равноценных себе, как партнерш. Если это корректное отображение мира - это говорит о том, что мы не воспринимаем людей независимо от их пола, как равноправных. Мы считаем, что в зависимости от того, ты парень или девушка, такие права и получишь", - считает активистка.

Успех женщины в карьере не касается выполнения ею своей женской функции.

Женщина определяется со своими стремлениями и потребностями в течение всей жизни, получает собственный опыт и имеет право не брать на себя обязанность семьи, если не хочет этого

Если женщина хочет иметь семью и быть мамой, она должна ее выполнять, рассказала социальный психолог, член европейской профессиональной психотерапевтической Лиги Наталья Кухтина.

Противоречия современной женщины состоит в том, что успех в карьере, по ее мнению, лишает обязанности выполнять свою функцию в семье. Но такой конфликт - это закономерный процесс развития, считает Кухтина. Через него проходит не только Украина, но и европейские страны.

"Чем больше женщина получает свободы на творческую реализацию, социальную - это хорошо и правильно. Она забывает свою базовую функцию. Если она не хочет создавать семью, тогда нет проблемы, все нормально. Но если она хочет создать семью, то это уже требует от нее тех женских функций, о которых говорит статистика и мужчины", - отметила Кухтина.

Такие тенденции уже привели к деформации семьи и стиранию гендерных границ, отметила защитница прав женщин. Впрочем, в Украине эти границы еще не окончательно потеряны и функции женщины не забыты.