ID-карта вместо паспорта. Как это может повлиять на избирательный процесс

Во время выборов в объединенные территориальные громады избирательные комиссии учли голоса владельцев ID-карт, что по факту незаконно

У владельцев новых украинских ID-карт могут возникнуть проблемы с голосованием на выборах президента в следующем году. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Устаревший закон

Дело в том, что документ не прописан в законе О выборах Президента Украины, сообщила глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук. По ее словам, закон принимали, когда ID-карточек еще не существовало. Верховная Рада должна частично пересмотреть закон и внести изменения для обеспечения права голоса владельцев таких документов, добавила Слипачук.

В связи с популяризацией ID-карт их могли оформить большое количество людей, но с момента их введения проблем на выборах пока не возникало, рассказал глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель. По его словам, избирательное законодательство должно постоянно обновляться, чтобы не создавать правовые коллизии с новыми законами или постановлениями.

"Избирательный кодекс устарел и там даже речь не идет о объединенных территориальных громадах. Так же нет упоминания о ID-картах. Мы можем предположить, что до выборов граждан, которые их получат, станет значительно больше", - сказал Кошель.

Отстоять право голоса

В случае, если Верховная Рада не успеет внести необходимые изменения, у избирателей с ID-картами не будет законных механизмов отстаивать свое право на голос, пояснила советник по юридическим вопросам общественной сети Опора Ольга Коцюруба. Были случаи, когда во время выборов в объединенные территориальные громады избирательные комиссии принимали решения учета голоса владельцев ID-карточек, но по факту - это незаконно, добавила Коцюруба.

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В Государственной миграционной службе заявили, что владельцы ID-карточек никоим образом не могут быть ограничены в праве голоса. В пресс-службе ведомства отметили, что этот документ является основанием для получения избирательного бюллетеня на участках и предоставляет право голоса на выборах Президента Украины.

В то же время, в ГМС уточнили, что ЦИК регистрирует кандидатов на пост Президента Украины при условии получения исчерпывающего перечня документов, среди которых - ксерокопии первой и второй страниц паспорта гражданина Украины и страниц, где указываются сведения о его месте жительства. Эти данные не может предоставить владелец ID-карты.