Украинская разведка рассказала о результатах работы «народного спутника» ICEYE

5 мая, 16:16
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SAR-спутник ДЗЗ компании ICEYE (Фото:ICEYE)

SAR-спутник ДЗЗ компании ICEYE (Фото:ICEYE)

Украинская разведка рассказала, как повлиял на возможности ВСУ "народный спутник" ICEYE, который был куплен за пожертвования украинцев в благотворительный фонд Сергея Притулы.

«Сотрудники ГУР МО Украины отмечают особую роль „народного спутника“ для планирования и реализации важных и крайне ожидаемых военных операций Украины и в очередной раз выражают благодарность всем украинцам, кто помог с ICEYE», — говорится в сообщении ГУР в Telegram.

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Разведка подчеркивает, с тех пор как в распоряжении военных разведчиков оказался космический аппарат ICEYE возможности украинских военных кратно выросли.

«Маскировка московитской техники, складов БК и ПММ фактически нивелирована возможностями „народного спутника“ — для работы с ним не важны ни погода, ни время суток», — говорится в сообщении.

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В ГУР подчеркнули, что за полгода использования спутника Украина превратила в металлолом российской военной техники на миллиарды долларов, «не говоря о скоплении вражеской (временно) живой силы, а также объекты военной логистики».

В августе 2022 года благотворительный фонд Сергея Притулы купил спутник за деньги, собранные в рамках проекта Народный Байрактар. После того, как украинцы за три дня собрали 600 млн грн на беспилотники, компания-производитель Baykar сообщила, что бесплатно отправит три Байрактара на украинский фронт.

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Компания ICEYE предоставила Минобороны Украины полный доступ ко всем возможностям одного из своих спутников, который находится на орбите в этом регионе. Также Украина получила доступ к созвездию SAR-спутников.

Сергей Притула уточнил, что украинская сторона продолжит владеть спутником до тех пор, пока он будет работать на орбите. SAR-спутник может передавать данные круглосуточно, вне зависимости от погодных условий или времени суток.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Разведка ГУР спутник ICEYE

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