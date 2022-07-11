Украина успешно использует HIMARS, но этого оружия недостаточно — спикер Международного легиона 11 июля, 18:19 Первые РСЗО HIMARS прибыли в Украину 23 июня (Фото:Генштаб ВСУ via Faceook)

Несмотря на успешное использование американской ракетной системы HIMARS, украинские военнослужащие все равно испытывают недостаток тяжелого вооружения.

Об этом на брифинге 11 июля сообщил представитель Интернационального Легиона Дамьен Магру.

Он уточнил, что у россиян на фронте сейчас преимущество 8 к 1.

«Мы переходим к фазе войны, когда у нас продолжает ощущаться определенная нехватка тяжелых вооружений по сравнению с Российской Федерацией. HIMARS (американская ракетная артиллерийская система — ред.), мы слышим, успешно работает уже несколько недель. Не буду уточнять где именно. Это. очень помогает, мы уже видим результаты… Кажется у россиян преимущество — 8/1. Так или иначе, нам нужно больше тяжелых вооружений. Пожалуйста, продолжайте предоставлять их», — заявил Магру.

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Магру призвал к решимости не только чиновников, но и всех украинцев.

«Я обращаюсь и к лицам, которые принимают решения в странах-членах НАТО, так и к обычным гражданам. Если у вас это отзывается, можете через петиции, через общение с вашими избранными должностными лицами, продолжайте поддерживать эту работу», — добавил он.

10 июля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что президент Владимир Зеленский приказал военным деоккупировать прибрежные районы на юге страны.

В этот же день ВСУ уничтожили шесть складов боеприпасов оккупантов, а также одну воинскую часть.

Украинские защитники попали в склады БК россиян во временно оккупированных Шахтерске, Чистяковом, Иловайске, Донецке и Крестовке Донецкой области, а также Алчевске Луганской области.

Также ВСУ попали в военную часть во временно оккупированном Херсоне, где базировались российские захватчики.

Утром 8 июля стало известно, что ВСУ ударили по вражеским складам в Новой Каховке. В этот же день произошел пожар на складах оккупантов на заводе Полимер в Херсонской области.



Удары ВСУ по складам оккупантов на захваченных РФ украинских территориях участились после поставок западного оружия, в частности, РСЗО HIMARS.

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