Украина успешно использует HIMARS, но этого оружия недостаточно — спикер Международного легиона

11 июля, 18:19
Первые РСЗО HIMARS прибыли в Украину 23 июня (Фото:Генштаб ВСУ via Faceook)

Первые РСЗО HIMARS прибыли в Украину 23 июня (Фото:Генштаб ВСУ via Faceook)

Несмотря на успешное использование американской ракетной системы HIMARS, украинские военнослужащие все равно испытывают недостаток тяжелого вооружения.

Об этом на брифинге 11 июля сообщил представитель Интернационального Легиона Дамьен Магру.

Читайте также:
Гроза командных пунктов и складов РФ. Как американские РСЗО HIMARS с первых дней на фронте добавили эффективности новой тактике ВСУ

Он уточнил, что у россиян на фронте сейчас преимущество 8 к 1.

«Мы переходим к фазе войны, когда у нас продолжает ощущаться определенная нехватка тяжелых вооружений по сравнению с Российской Федерацией. HIMARS (американская ракетная артиллерийская система — ред.), мы слышим, успешно работает уже несколько недель. Не буду уточнять где именно. Это. очень помогает, мы уже видим результаты… Кажется у россиян преимущество — 8/1. Так или иначе, нам нужно больше тяжелых вооружений. Пожалуйста, продолжайте предоставлять их», — заявил Магру.

Видео дня

Магру призвал к решимости не только чиновников, но и всех украинцев.

«Я обращаюсь и к лицам, которые принимают решения в странах-членах НАТО, так и к обычным гражданам. Если у вас это отзывается, можете через петиции, через общение с вашими избранными должностными лицами, продолжайте поддерживать эту работу», — добавил он.

https://www.youtube.com/watch?v=RmZu95rZM7A

10 июля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что президент Владимир Зеленский приказал военным деоккупировать прибрежные районы на юге страны.

В этот же день ВСУ уничтожили шесть складов боеприпасов оккупантов, а также одну воинскую часть.

Украинские защитники попали в склады БК россиян во временно оккупированных Шахтерске, Чистяковом, Иловайске, Донецке и Крестовке Донецкой области, а также Алчевске Луганской области.

Также ВСУ попали в военную часть во временно оккупированном Херсоне, где базировались российские захватчики.

Утром 8 июля стало известно, что ВСУ ударили по вражеским складам в Новой Каховке. В этот же день произошел пожар на складах оккупантов на заводе Полимер в Херсонской области.

Удары ВСУ по складам оккупантов на захваченных РФ украинских территориях участились после поставок западного оружия, в частности, РСЗО HIMARS.

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   США Минобороны Украины Российская агрессия Военная помощь Война России против Украины РСЗО HIMARS

Эксклюзивы НВ

Демонстранты отмечают захват резиденции президента Шри-Ланки, 9 июля 2022 года (Фото:Dinuka Liyanawatte / REUTERS)
Сюжет
Жара в Коломбо /
Из-за чего жители Шри-Ланки пошли на штурм президентского дворца и при чем здесь Украина
11 июля, 18:09
Геополитика
Ставки по депозитам в украинских банках в 2−3 раза ниже прогнозируемого уровня инфляции (Фото:НБУ / Flickr)
Корм для инфляции /
Как защитить сбережения во время войны — депозитные ставки в банках и советы экспертов
11 июля, 15:01
Финансы
Александр Новиков: «Я — последний, кто остался из официально назначенных руководителей антикоррупционных органов» (Фото:Nazk.gov.ua/Светлана Алексеенко)
«Кто-то это блокирует» /
О медленных санкциях против россиян, отсутствии главы САП, реестре олигархов и позиции Банковой — глава НАПК
11 июля, 11:00
Политика
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X