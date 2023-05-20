Боец чеченского батальона имени Шейха Мансура рассказал о предателе, который поддержал Кадырова

20 мая, 10:51
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Кадр из видео, в котором Хусейн Джамбетов заявил о возвращении в Чечню (Фото:Хусейн Джамбетов via Telegram)

Кадр из видео, в котором Хусейн Джамбетов заявил о возвращении в Чечню (Фото:Хусейн Джамбетов via Telegram)

Представитель чеченского батальона имени Шейха Мансура Ислам Белокиев в интервью Radio NV рассказал о бывшем бойце чеченского Отдельного батальона особого назначения (ОБОН) Хусейне Джамбетове, который воевал на стороне Украины, а затем вернулся в Грозный и выразил поддержку режиму Рамзана Кадырова.

Белокиев пояснил, что в марте 2022 года Джамбетов воевал в 54 батальоне 57 бригады и он не входил в иностранный легион или чеченский батальон имени Шейха Мансура.

«И там после всего этого, как только он связался с Закаевым, который уже там был, и он вошел в состав отдельного батальона особого назначения», — добавил представитель батальона имени Шейха Мансура.

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По его словам, в начале декабря 2022 года Джамбетова уволили, и с тех пор он не воевал против России.

«Мы не знаем точно, когда произошел у него этот сдвиг. Был ли он уже на тот момент, или из-за того, что его убрали оттуда, он обиделся, и это была форма мести. Он говорит, что с ним кто-то связался. И по нашей информации это был Замид Челаев, это человек Кадырова. И после заверения Замида Челаева о том, что Рамзан Кадыров даст слово, что ничего с ним не будет, только тогда, вроде бы, он решился поехать в Чечню», — рассказал Белокиев.

Представитель батальона имени Шейха Мансура рассказал, что на тот момент против Джамбетова в Чечне было открыто уголовное дело, но предположил, что это могли сделать для прикрытия — «чтобы убедить нашу сторону, что он нормальный человек».

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Белокиев сообщил, что в Чечне Джамбетова активно используют как пропагандиста: Джамбетов утверждал, что якобы убивал украинцев, которые убивали кадыровцев, на глазах у других украинцев, когда он еще был в ВСУ, до его встречи с Закаевым, причем якобы командиры его бригады и бальона об этом знали, но «все равно ему ничего не сказали».

«А потом уже, спустя много времени, якобы Ахмед Закаев хлопал его по плечу и говорил: не убивай так много украинцев, они нам еще нужны, чтобы воевать против России. То есть, он сидит и врет. Это уже он начинает работать, выполнять свою задачу», — подчеркнул представитель чеченского батальона.

Он также рассказал, что родственников некоторых участников сопротивления, которые были знакомы с Джамбетовым и доверяли ему, похитили кадыровцы, требуя, чтобы участники сопротивления вернулись в Чечню, и предположил, что Джамбетов также может сдавать места дислокации украинских военных.

«Он приезжал к нам в батальон, меня там не было тогда. И очень хотел сфотографироваться со всеми, собрать всех, которые были на тот момент там, сфотографироваться. Слава Богу, ему отказали, сказав, что этого не нужно делать. Но именно он выходил с такой инициативой. И только теперь мы понимаем, зачем это ему нужно было. Судя по всему, если он на тот момент, конечно, был уже в связи с кадыровцами, чтобы сдать им личные данные бойцов», — рассказал также Белокиев.

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13 мая 2023 года Джамбетов опубликовал видео в своем Telegram-канале, в котором заявил, что добровольно приехал в Чечню, чтобы «открыть двери для возвращения настоящим мужчинам… тем, кто любит свободу, отечество, свой народ, религию ислам, Коран и Сунну», сообщается на сайте Кавказ.Реалии.

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В октябре 2022 года управление ФСБ по Чечне сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении Хусейна Джамбетова за участие в террористическом сообществе. По этой статье в России ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

6 декабря 2022 года был опубликован приказ Ахмеда Закаева об увольнении Джамбетова с должности руководителя Информационно-аналитической службы Отдельного батальона особого назначения Вооруженных сил Чеченской республики Ичкерия по состоянию здоровья.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Чечня Рамзан Кадыров Война в Украине Российско-украинская война Война России против Украины Ичкерия радио NV

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